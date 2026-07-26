Σύρος: Τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία της διασώστριας - «Κλειδί» το κίνητρό της

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την αιματηρή υπόθεση στη Σύρο, όπου μια 41χρονη διασώστρια έχασε τη ζωή της, με το κίνητρο της επίσκεψής της στο σπίτι του ζευγαριού να παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο.

Την ώρα που οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν μέσα και έξω από την κατοικία, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν καταθέσει τη δική τους εκδοχή για το περιστατικό, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και η αξιολόγηση του ισχυρισμού περί νόμιμης άμυνας αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (26/07) ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού. Ο 42χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη 28 Ιουλίου. Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της σορού της 41χρονης, τα αποτελέσματα της οποίας θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Μπήκε κλέφτης στο σπίτι» - Δεν έπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος υποστήριξε ότι όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, αντιλήφθηκε πως δεχόταν επίθεση από άγνωστο πρόσωπο. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε, θεωρώντας ότι επρόκειτο για άνδρα που είχε εισβάλει στο σπίτι.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε αντιληφθεί πως το άτομο ήταν γυναίκα, ενώ ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του φώναζαν πως «μπήκε κλέφτης στο σπίτι».

Από την πλευρά της, η σύζυγός του φέρεται να κατέθεσε ότι πριν από το περιστατικό είχε παρατηρήσει ένα αυτοκίνητο να την ακολουθεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το συμβάν ενδεχομένως να συνδέεται με πληροφορίες για χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στην κατοικία. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, η 41χρονη είχε μαζί της σακίδιο στο οποίο υπήρχε λοστός και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος

Το πρωί του Σαββάτου (25/7) πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων στην κατοικία, παρουσία αστυνομικών, του 42χρονου και της συζύγου του. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των Αρχών να αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, εξετάστηκε το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το υλικό έχει αναλυθεί διεξοδικά και, σε σημαντικό βαθμό, είναι συμβατό με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο κατηγορούμενοι.

Παραμένει άγνωστο το κίνητρο

Παρά τα νέα στοιχεία, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με όσα συνέβησαν στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, η 41χρονη τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο 42χρονος. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος ή αν υπήρξε υπέρβαση των ορίων της άμυνας, καθώς, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για τον λόγο που οδήγησε τη 41χρονη διασώστρια στο σπίτι του ζευγαριού, στοιχείο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.