Breaking news icon BREAKING
NEWS

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ στα Βαρδούσια Όρη λόγω εξαφάνισης τριών ορειβατών

Ελλάδα Σύλληψη Έγκλημα Δολοφονίες Αστυνομία Κολωνάκι

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Χειροπέδες στον γιο της «Αρχόντισσας του Κολωνακίου»

Ο θάνατος είχε αποδοθεί αρχικά σε ατύχημα - Τι έδειξαν οι έρευνες των Αρχών.

Η Ελένη Παπαδοπούλου που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της το 2022/Glomex MEGA
Η Ελένη Παπαδοπούλου που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της το 2022/Glomex MEGA
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Συνελήφθη μετά από ένταλμα που εξέδωσε η αστυνομία ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένη Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι το 2022.

Η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022.Αρχικά είχε θεωρηθεί δυστύχημα καθώς βρέθηκε απανθρακωμένη, αλλά σχεδόν 4 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε ως έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε φύγει από τη ζωή το 2007.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όταν η γυναίκα, που ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κολωνακίου», βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Το πόρισμα, ωστόσο, των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση κατέθεσε ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.

Όπως αποδείχθηκε, η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν της βάλουν φωτιά.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν τελικά το σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα έβαλε φωτιά.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σύλληψη Έγκλημα Δολοφονίες Αστυνομία Κολωνάκι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader