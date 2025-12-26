Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Χειροπέδες στον γιο της «Αρχόντισσας του Κολωνακίου»

Συνελήφθη μετά από ένταλμα που εξέδωσε η αστυνομία ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένη Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι το 2022.

Η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022.Αρχικά είχε θεωρηθεί δυστύχημα καθώς βρέθηκε απανθρακωμένη, αλλά σχεδόν 4 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε ως έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε φύγει από τη ζωή το 2007.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όταν η γυναίκα, που ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κολωνακίου», βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Το πόρισμα, ωστόσο, των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση κατέθεσε ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.

Όπως αποδείχθηκε, η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν της βάλουν φωτιά.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν τελικά το σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα έβαλε φωτιά.