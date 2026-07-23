Δολοφονία Γεωργίου: Η στιγμή που ο 28χρονος βγαίνει από το γραφείο με το λάπτοπ του δικηγόρου

Βίντεο που καταγράφει τον 28χρονο Αιγύπτιο να αποχωρεί από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, λίγο μετά τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, το οποίο παρουσίασε το Mega, ο 28χρονος φαίνεται να βγαίνει από το κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του δικηγόρου, κρατώντας στα χέρια του το λάπτοπ που φέρεται να πήρε από τον χώρο.

Ο 28χρονος φορά κόκκινη βερμούδα και κόκκινη μπλούζα, ενώ στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που απομακρύνεται από το σημείο.

Ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 2024. Παράλληλα, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε θανάσιμα τον Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορίες για:

ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

κλοπή

παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για την απολογία του.