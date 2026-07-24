Δολοφονία Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο Αιγύπτιος - Τι έκανε με το λάπτοπ του ποινικολόγου

Από την άρνηση στην ομολογία πέρασε ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, όταν οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν τα επιβαρυντικά στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει σε βάρος του.

Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ κατά την εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών αρχών δεν εκπροσωπήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης. Έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κληθεί να δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανθρωποκτονία, αλλά και να απαντήσει στα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχει ισχυριστεί μέχρι στιγμής, πριν από το φονικό είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με το θύμα, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον 73χρονο δικηγόρο, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι και πάνω σε έπιπλα του γραφείου, προκαλώντας του βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες.

Στο μικροσκόπιο ο φορητός υπολογιστής

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του θύματος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να τον αφαίρεσε από το γραφείο αμέσως μετά το έγκλημα και στη συνέχεια να τον πούλησε έναντι μόλις 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του 73χρονου, επιμένοντας πως δεν υπήρξε πρόθεση ληστείας.

Η αλλαγή στάσης μετά τα στοιχεία των Αρχών

Κατά τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, η στάση του μεταβλήθηκε όταν οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν επιβαρυντικά στοιχεία, ανάμεσά τους και βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με τις Αρχές, τον συνέδεε άμεσα με το έγκλημα.

Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, από την οποία αναμένεται να φωτιστούν κρίσιμες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.