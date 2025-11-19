Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Η διαδικασία για την απόδοση ευθυνών των αστυνομικών που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, συνεχίστηκε την Τετάρτη (19/11) ενώπιον της ανακρίτριας.

Ελεύθερος μετά την απολογία του αφέθηκε και ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο φυλάκιο του τμήματος την ώρα που λίγα μέτρα παραδίπλα δολοφονούνταν η Κυριακή Γρίβα.

Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές το μήνα.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη, παρά μόνο όταν άκουσε τις αγωνιώδεις φωνές της Κυριακής Γρίβα. Μόλις αντιλήφθηκε τι γινόταν, υποστήριξε ότι επενέβη αμέσως για να βοηθήσει το θύμα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα έγινε γνωστή η απόφαση των Αρχών να αφεθεί ελεύθερος - με υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα - ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα ότι «τα περιπολικά δεν είναι ταξί κυρία μου» λίγο πριν από τη δολοφονία της.



Επίσης, πριν από λίγες μέρες απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η αξιωματικός υπηρεσίας προς την οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή, για να σωθεί από τον δολοφόνο της. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε είναι επίσης, κατηγορούμενη και η επόπτρια αξιωματικός που βρισκόταν στο Τμήμα το βράδυ που πήγε η Κυριακή Γρίβα.



Όλοι οι αστυνομικοί ελέγχονται ποινικά για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.