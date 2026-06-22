Δολοφονία Λεβεντάκη: Ερωτήματα για το κίνητρο του 43χρονου- Εξετάζονται τραπεζικές κάρτες και βίντεο

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούταν από τις 30 Μαΐου, μετά την ομολογία του βασικού υπόπτου που οδήγησε σε νέες έρευνες από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει εδώ και ημέρες τον 43χρονο στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι καταθέσεις του παρουσίαζαν αντιφάσεις και δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι ανακριτικές αρχές.

Υπό το βάρος των ευρημάτων και των συνεχών ανακρίσεων, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή, λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε και το οποίο ανήκε στην άτυχη γυναίκα.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε θαμμένη μέσα σε σακούλα, σε μια εικόνα που προκάλεσε σοκ ακόμη και στους έμπειρους ερευνητές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με δεματικά καλωδίων, ενώ έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του θώρακα και χτυπήματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι. Τα ευρήματα ενισχύουν την εκτίμηση των Αρχών ότι πρόκειται για ένα έγκλημα ιδιαίτερης αγριότητας.

Περαιτέρω έρευνες για το κίνητρο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχαν εντάσεις με την 45χρονη εξαιτίας φθορών στο σπίτι που του ενοικίαζε. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την εκδοχή.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκαν σοβαρότερες προσωπικές διαφορές ή άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην ακραία αυτή πράξη. Μάλιστα, η σκληρότητα με την οποία φαίνεται να διαπράχθηκε το έγκλημα θεωρείται από τις Αρχές στοιχείο που ενδέχεται να υποδηλώνει βαθύτερα κίνητρα.

Στο επίκεντρο τραπεζικές κάρτες και βιντεοληπτικό υλικό

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εξέταση των τραπεζικών καρτών της 45χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά την εξαφάνισή της.

Οι Αρχές ερευνούν εάν επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη στη ζωή, με στόχο την παραπλάνηση των ερευνών. Την ίδια ώρα, διερευνάται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται επίσης καταγραφικό σύστημα από το σπίτι του κατηγορούμενου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε διαγραφεί μέρος του βιντεοληπτικού υλικού που αφορά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εξαφάνισης, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα για τις κινήσεις του 43χρονου πριν και μετά το έγκλημα.

Τα ευρήματα που «έδειξαν» τον δράστη

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έρευνας φαίνεται πως διαδραμάτισαν τα εγκληματολογικά ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος στο εσωτερικό του σπιτιού του 43χρονου, τόσο στο δάπεδο όσο και σε αντικείμενα του χώρου. Οι εργαστηριακές αναλύσεις φέρεται να επιβεβαίωσαν ότι το γενετικό υλικό ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Παράλληλα, ίχνη αίματος βρέθηκαν σε λευκό βαν που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, αλλά και σε σφουγγαρίστρα που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως συνέθεσαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο ενδείξεων, το οποίο οδήγησε τελικά στην ομολογία.

Συγκλονισμένη η σύζυγός του

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του 43χρονου, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και απουσίαζε όταν η 45χρονη επισκέφθηκε το σπίτι, δηλώνει σύμφωνα με πληροφορίες συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις.

Η ίδια φέρεται να συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, καταθέτοντας όλα όσα γνωρίζει, ενώ ανέφερε ότι είχε παρατηρήσει ορισμένες ασυνήθιστες συμπεριφορές του συζύγου της, χωρίς να υποψιαστεί τη σύνδεσή τους με ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Αναμένονται οι ιατροδικαστικές απαντήσεις

Κρίσιμος σταθμός για τη συνέχεια της υπόθεσης θεωρείται η νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στον ακριβή χρόνο και τον τρόπο θανάτου της 45χρονης.

Την ίδια στιγμή, οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν πρόσθετα ευρήματα που ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δικογραφία. Μετά την ομολογία και τις τελευταίες εξελίξεις, ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τις κατηγορίες που θα του αποδοθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.