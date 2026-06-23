Δολοφονία Σταυρούλας: «Κρύβομαι, δεν θέλω να πάω μέσα»: Τι έλεγε ο 43χρονος λίγο πριν συλληφθεί

Η υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τις αρχές να έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία από τη δικογραφία και τις επικοινωνίες του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε αποτέλεσμα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου 2026, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά την έρευνα.

Οι συνομιλίες πριν τη σύλληψη

Στη δημοσιότητα ήρθε διάλογος του 43χρονου κατηγορούμενου με τη σύζυγό του, λίγο πριν τη σύλληψή του, στον οποίο εκφράζει φόβους για τις εξελίξεις και την πιθανή προφυλάκισή του.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να λέει: «Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα», με τη σύζυγό του να προσπαθεί να τον καθησυχάσει, αναφέροντας ότι έχουν αναλάβει την υπόθεσή του δικηγόροι.

Στον διάλογο γίνεται επίσης αναφορά σε νομικές ενέργειες που είχαν ήδη δρομολογηθεί, με τη σύζυγο να τον ενθαρρύνει να συνεργαστεί με τους δικηγόρους και να μην ανησυχεί.

Ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να δηλώνει ότι φοβάται και ότι «κρύβεται», ενώ η σύζυγός του τον προτρέπει να παραμείνει ψύχραιμος και να ακολουθήσει τη νομική οδό.

Η έρευνα των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.