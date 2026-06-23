Δολοφονία Λεβεντάκη: Προσπάθησε να τη «χρεώσει» σε αλλοδαπό εργάτη - Του έδωσε τις κάρτες της

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, για την οποία έχει ομολογήσει ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος στις Αρχές, επιτέθηκε στη 45χρονη γυναίκα με μπουκάλι, κουζινομάχαιρο και ένα κούτσουρο, την φίμωσε πριν τη δολοφονήσει, άρπαξε τις τραπεζικές της κάρτες, εγκατέλειψε στο σπίτι το άψυχο σώμα και στη συνέχεια επιχείρησε να σκηνοθετήσει ληστεία. Περίπου 13 ώρες μετά το άγριο έγκλημα, αποφάσισε να κρύψει τη σορό, θάβοντας την στο χωράφι του.

Οι λεπτομέρειες από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και την ομολογία του 43χρονου δράστη, προκαλούν αποτροπιασμό. Όπως διαπιστώθηκε με τις δύο τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, πάνω στις οποίες αναγραφόταν το PIN, έγιναν αναλήψεις από ΑΤΜ, ύψους 1.000 και 800 ευρώ, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία.

Στη συνέχεια ο Σκοπιανός ενοικιαστής ισχυρίζεται ότι τις έδωσε σε έναν αλλοδαπό με οικονομικά προβλήματα, αναφέροντας του ότι έχουν μέσα πολλά χρήματα. Οι αρχές συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία των αναλήψεων, αναζητώντας την ταυτότητα του άνδρα, ο οποίος πιθανότατα είναι αλλοδαπός εργάτης που δούλευε στα χωράφια του 43χρονου. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι πως ο δράστης σκόπευε να του χρεώσει τη δολοφονία, σκηνοθετώντας ληστεία.

«Εκεί στο πάτωμα δίπλα της είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης της Σταυρούλας….. Πήγα στο ATM… και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός, έβγαλα χίλια ευρώ και γύρισα σπίτι. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατό της», ανέφερε στην ομολογία του ο 43χρονος.

Η κυνική ομολογία για τη στυγνή δολοφονία

Ο 43χρονος, με κυνισμό, περιγράφει στην ομολογία του τρείς διαφορετικές επιθέσεις σε βάρος της 45χρονης, που πάλευε για τη ζωή της, ακόμα και φιμωμένη.

«… ξεκίνησε και φώναζε και εγώ θόλωσα και λέω θα μπλέξω για μια τρελή χτυπώντας τη στο κεφάλι με το μπουκάλι που της είχα πάρει από τα χέρια…. Την τύλιξα δύο φορές γύρω από το κεφάλι της καλύπτοντας το στόμα της και αυτή προσπαθούσε να τη βγάλει με τα χέρια της. Επέμεινα και το τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Σταμάτησε και δεν κουνιόταν καθόλου και λέω εντάξει τελείωσε…Μετά από το ένα με δύο λεπτά το πολύ ξύπνησε και φώναζε βοήθεια. Εγώ θολωμένος επιστρέφω πίσω στο υπνοδωμάτιο και είχα πάρει ένα κουζινομάχαιρο από το συρτάρι της κουζίνας μαζί μου. Εγώ την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι…Εκεί σκέφτηκα εδώ πέρα είμαστε, τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, πήγα στο υπνοδωμάτιο. Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 45χρονης, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο κεφάλι με το κούτσουρο, το οποίο προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εκτεταμένη αιμορραγία. Τα δύο τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από το μαχαίρι, ήταν επιφανειακά και δεν έπληξαν ζωτικά όργανα.

Έρευνες για τα κίνητρα του δράστη

«Άρχισε να ωρύεται και να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου, θα με ξεφτιλίσει, θα πει ότι την έχω βιάσει και θα με διώξει από το σπίτι», αναφέρει σε άλλο μέρος της ομολογίας του ο 43χρονος, υποστηρίζοντας ότι είχε στο παρελθόν επαφές με τη Σταυρούλα.

«Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για τα κίνητρα γιατί έχουμε κάποιες αμφιβολίες ακόμα», σημείωσε ο αδελφός της Σταυρούλας λίγο μετά την ενημέρωση της αστυνομίας για το έγκλημα. «Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας», ανέφερε από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.