Δολοφονία Λεβεντάκη: Στα δικαστήρια ο 43χρονος - Τον αποδοκίμασαν συγγενείς και φίλοι του θύματος

Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (23/6) ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε πως δολοφόνησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Ο συλληφθείς σήμερα θα απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου 2026, όμως η δήλωση στις αρχές έγινε δέκα ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ξεκίνησε από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού των καμερών ασφαλείας της περιοχής, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία της 45χρονης στην οικία του υπόπτου στο Βαρύπετρο την ημέρα της εξαφάνισης, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του και αναδεικνύοντας ουσιώδεις αντιφάσεις. Στη συνέχεια, η επιστημονική έρευνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ειδικό συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar) και εντόπισε κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη, με την εργαστηριακή ανάλυση να ταυτοποιεί το γενετικό υλικό του θύματος με απόλυτη βεβαιότητα.

Υπό το βάρος αυτών των τεκμηρίων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στον Βαθύλακκο Χανίων, όπου και εντοπίστηκε η σορός τυλιγμένη σε σακούλες. Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου για άλλη υπόθεση που αφορούσε παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ξεσπά ο αδερφός της Σταυρούλας: «Η γυναίκα του είναι χειρότερο τέρας κι απ’ αυτόν»

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ζητούν δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης. «Είναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν» τόνισε ο αδερφός του θύματος, Γιάννης.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το zarpanews, αύριο στις 11:00 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι από τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή σπιτιού ιδιοκτησίας της στο Βαρύπετρο.