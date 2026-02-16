Δολοφονία με «σκιές» στις φυλακές Δομοκού - Δύο σφαίρες στο κεφάλι δέχτηκε ο Έλληνας ισοβίτης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού. Πρόκειται για μία υπόθεση με πολλά αναπάντητα - για την ώρα - ερωτήματα, που ταυτόχρονα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά εντός των καταστημάτων κράτησης.

Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μία σειρά, την ώρα που οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να ρίξουν φως στα «σκοτεινά» σημεία της αιματηρής υπόθεσης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το απόγευμα της Κυριακής (15/2), λίγο πριν τις 19:00, ο 43χρονος ισοβίτης φέρεται να εμφανίστηκε στο παλιό αρχιφυλακείο των φυλακών, έναν χώρο χωρίς κάμερες ασφαλείας, με σκοπό να σκοτώσει τον 50χρονο αρχιφύλακα.



Τη στιγμή εκείνη, ο σωφρονιστικός υπάλληλος συνομιλούσε με 38χρονο Βούλγαρο ισοβίτη, που έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιάννη Μακρή στη Βούλα το 2018. Σε μικρή απόσταση, βρισκόταν και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Ο Αντώνης Παπαδάτος σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κρατούσε ένα περίστροφο και να επιχείρησε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα, με τον 38χρονο Βούλγαρο να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του, να τον αφοπλίζει και τελικά να τον πυροβολεί δύο φορές στο κεφάλι.

Παρά τη μέχρι στιγμής εικόνα, οι Αρχές εξετάζουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα:

- Ποιο ήταν το κίνητρο; Γιατί ο 43χρονος να επιχειρήσει δολοφονία ενός αρχιφύλακα; Υπήρχε κάποια συναλλαγή ή κάποια τόσο σοβαρή αντιδικία μεταξύ τους;

- Πώς πέρασε το όπλο; Πρόκειται για το βασικό ερώτημα, καθώς τίθεται θέμα σοβαρής παραβίασης των μέτρων ασφαλείας σε φυλακή υψίστης θεωρικά ασφαλείας.

- Γιατί μπροστά σε μάρτυρες; Γιατί ο 43χρονος να επιλέξει να φορτωθεί μία τέτοια δολοφονία μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες;

- Γιατί οι πυροβολισμοί στο κεφάλι; Δεν θα μπορούσε ο 38χρονος να τον ακινητοποιήσει με άλλο τρόπο;



Το 38άρι βρέθηκε δίπλα στο σώμα του θύματος

Το 38άρι περίστροφο εντοπίστηκε δίπλα στο σώμα του θύματος, ενώ βρέθηκε και παραμορφωμένη βολίδα, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών να έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων και να ελπίζουν ότι θα αποκομίσουν στοιχεία καθώς οι... φυλακές «μιλάνε»!