Δολοφονία Μινεσότα: Βίντεο με τον Άλεξ Πρέτι να διαβάζει επικήδειο για βετεράνο που φρόντισε στη ΜΕΘ

Σοκ έχει προκαλέσει η δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση πολίτη στη Μινεσότα των ΗΠΑ από ομοσπονδιακούς πράκτορες της με αρμοδιότητα την εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων, σε μια υπόθεση που έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις και έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, ένας νοσηλευτής εντατικής θεραπείας, έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα στη Μινεάπολη στις 24 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στην ένταση των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Όσοι γνώριζαν τον Άλεξ Πρέτι τον περιγράφουν ως έναν πολύ ευγενικό και αφοσιωμένο επαγγελματία, ο οποίος φρόντιζε τους ασθενείς με αγάπη και αφοσίωση.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα οργής και πένθους, με χιλιάδες πολιτών να βγαίνουν στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη και λογοδοσία από τις ομοσπονδιακές αρχές

Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του οποίου ο πατέρας ήταν βετεράνος πολέμου, ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook όπου φαίνεται ο άτυχος Πρέτι να διαβάζει τον επικήδειο πάνω από τη σορό του πατέρα του η οποία είναι τυλιγμένη με την αμερικανική σημαία.

Όπως γράφει στη λεζάντα του ο Μακ Ράντολφ: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο Άλεξ Πρέτι, ήταν ο νοσοκόμος της ΜΕΘ του πατέρα μου, διάβασε τον τελευταίο χαιρετισμό του πατέρα μου στο Τμήμα Βετεράνων μετά τον θάνατό του. Δεν ήθελα ποτέ να μοιραστώ αυτό το βίντεο, αλλά η ομιλία του είναι πολύ εύστοχη. Επίσης, τα τελευταία λόγια του πατέρα μου προς εμένα ήταν να συνεχίσω να δίνω τον αγώνα. Θα τιμηθεί με τη θυσία του Άλεξ και θα ντραπεί για την τρέχουσα κυβέρνηση. Με τα λόγια του πατέρα μου, σας ενθαρρύνω όλους να συνεχίσετε να "δίνετε τον σωστό αγώνα".