Δολοφονία Νέστορα: Δίωξη για 5 κακουργήματα στους τρεις συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για τουλάχιστον 5 κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος των τριών που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής 9 μέρες μετά τις εμπρηστικές ενέργειες έξω από τα σπίτια των στελεχών της ΝΔ. Τα περιστατικά καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου.

Αναφορικά με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης απήγγειλε στους τρεις νεαρούς την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ενώ για τα υπόλοιπα θύματα ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ακόμη κατηγορούνται για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό, παράβαση του νόμου περί όπλων όπου περιλαμβάνεται κατοχή εκρηκτικών υλών.

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η στιγμή της μεταγωγής των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/lqankrF5GH — Flash.gr (@flashgrofficial) July 11, 2026

Το προφίλ της 26χρονης συλληφθείσας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη είχε συλληφθεί και το 2022, μαζί με δύο 35χρονους (τότε), μετά την τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών αποτελούμενων από γκαζάκια, στην είσοδο κτηρίου, όπου στεγάζεται το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις συγκεκριμένοι παρουσιάζονταν ότι ανήκαν στην αυτοαποκαλούμενη «Οργάνωση Αναρχική Δράση», που συνδεόταν με σειρά παρόμοιων επιθέσεων που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Η κατηγορούμενη, για την εμπλοκή της στην παραπάνω υπόθεση, είχε προφυλακιστεί επί σχεδόν 10 μήνες ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί για ένα κακούργημα καθώς προέκυψε η συμμετοχή μόνο σε ένα περιστατικό. Το αρχικό αδίκημα που αφορούσε «εμπρησμό με κίνδυνο για άνθρωπο» μετατράπηκε σε «φθορά με φωτιά», σε βαθμό πλημμελήματος, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου είχε διεξαχθεί η δίκη. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με τριετή αναστολή, και είχε φύγει ελεύθερη από το δικαστήριο.

Τι ισχυρίστηκαν οι «3» στις Αρχές

Στην προκειμένη περίπτωση, η παραπάνω κατηγορούμενη φέρεται ότι έδρασε μαζί με τον 29χρονο συγκατηγορούμενο της ενώ ο τρίτος, ηλικίας 24 χρόνων, είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου κατέφυγαν μετά την ενέργεια. Η 26χρονη και ο 29χρονος ήταν γνωστό στις αρχές ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν επιβεβαιώνεται ότι στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους αποδίδεται μόνο η επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και όχι οι άλλες δύο εμπρηστικές ενέργειες έξω από τα σπίτια των άλλων δύο στελεχών της ΝΔ, που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου.

Πριν μεταχθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου, οι τρεις συλληφθέντες κλήθηκαν να απολογηθούν, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης αλλά φέρονται ότι δεν είπαν το παραμικρό και επιφυλάχτηκαν να μιλήσουν στη συνέχεια της διαδικασίας.

Πήραν προθεσμία οι κατηγορούμενοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή αλλά ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Σε γραπτή του δήλωση ο δικηγόρος του 24χρονου ανέφερε τα εξής: «Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για τη υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της Ανακρίτριας».