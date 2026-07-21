Δολοφονία Νέστορα: Ελεύθεροι οι δυο συλληφθέντες για το επεισόδιο στα δικαστήρια

Πλημμεληματική ποινική δίωξη για «βία κατά υπαλλήλων» και για «διατάραξη κοινής ειρήνης» ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος δυο νεαρών που συνελήφθησαν για επεισόδιο στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η δίκη αναβλήθηκε, λόγω απουσίας μαρτύρων, για την επόμενη εβδομάδα ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτηση των δύο συλληφθέντων- κατηγορουμένων..

Το περιστατικό έγινε χθες στο περιθώριο της ανάκρισης για την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, και τις συλλήψεις τεσσάρων εμπλεκόμενων.

Μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισης για έναν 25χρονο που επλεκεται στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, το μεσημέρι της Δευτέρας, έξω από τα δικαστήρια, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης, επιχείρησαν να διασπάσουν αστυνομικό φραγμό. Προσπάθησαν να πλησιάσουν τον παραπάνω κατηγορούμενο ο οποίος αποχωρούσε συνοδεία αστυνομικών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι αφού ενσωματώθηκαν σε πλήθος άλλων συγκεντρωμένων ατόμων στο σημείο, εκδήλωσαν νέα επίθεση σε βάρος των αστυνομικών.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 προσαγωγές από τις οποίες δυο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνελήφθησαν μια 25χρονη και ένας 32χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.