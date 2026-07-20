Δολοφονία Νέστορα: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που «πάσαρε» τα κλειδιά - Αρνείται τις κατηγορίες

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 25χρονος που εμπλέκεται στις εμπρηστικές ενέργειες έξω από τις οικίες των στελεχών της ΝΔ, με τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται ότι παρείχε κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκι, στη θανατηφόρα έκρηξη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Οι πρώτες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, 9 μέρες αργότερα.

Σήμερα, κατά την απολογία του, ο νεαρός αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι ψεύδεται αυτός που τον κατονόμασε, όπως έγινε γνωστό από συνηγόρους υπεράσπισης.

Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ο 4ος κατηγορούμενος για την υπόθεση Νέστορα



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/AP0Cz6wD4B — Flash.gr (@flashgrofficial) July 20, 2026

Το όνομα του παραπάνω προέκυψε από την προγενέστερη απολογία άλλου κατηγορούμενου. Ενός 24χρονου ο οποίος φέρεται ότι παραχώρησε διαμέρισμα που ανήκει στην οικογένεια του, στους δυο συγκατηγορούμενους του ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη οι οποίοι, κατά την αστυνομία, τοποθέτησαν τον θανατηφόρο εμπρηστικό - εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία επί της οδού Γραβιά. Αυτοί οι δυο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν, μετά τις τυπικές απολογίες τους στην ανακρίτρια, όπου αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, και ο 24χρονος κατηγορούμενος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του εξαντλείται στην παραχώρηση του ακινήτου, επισημαίνοντας ότι τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος - που χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση - τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους. Ουσιαστικά ο ίδιος φέρεται πως κατονόμασε τον 25χρονο- τέταρτο, κατά σειρά, κατηγορούμενο.

Εν όψει της απολογίας του τελευταίου, σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, που εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους προς το πρόσωπό του, μέσα και έξω από τα δικαστήρια. Να σημειωθεί ότι τα μέτρα της αστυνομίας ήταν για άλλη μία φορά ενισχυμένα.