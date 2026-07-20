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Δολοφονία Νέστορα: Στον ανακριτή ο 25χρονος συλληφθείς - Αναζητούνται ακόμη 3 και ο ηθικός αυτουργός

Απολογείται σήμερα ο 25χρονος που φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού-ορμητηρίου στους φυσικούς δράστες της φονικές επίθεσης.

Ο 25χρονος συλληφθείς ως εμπλεκόμενος στη δολοφονική επίθεση εναντίον της οικογένειας Νέστορα. Φωτό: EUROKINISSI
Ο 25χρονος συλληφθείς ως εμπλεκόμενος στη δολοφονική επίθεση εναντίον της οικογένειας Νέστορα. Φωτό: EUROKINISSI
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα (20/7) ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Πρόκειται για το τέταρτο πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Το σπίτι που συνελήφθη ο 25χρονος. Φωτό: EUROKINISSI
Το σπίτι που συνελήφθη ο 25χρονος. Φωτό: EUROKINISSI

Η εμπλοκή του 25χρονου στη φονική επίθεση

Ο 25χρονος φέρεται να κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Ειδικότερα, στην κατάθεσή του, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος φέρεται να ανέφερε ότι στις 26 Ιουνίου συναντήθηκε με τον 25χρονο σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του παρέδωσε τα κλειδιά, καθώς εκείνος του είχε ζητήσει να φιλοξενήσει έναν φίλο του.

Στη συνέχεια, ο 25χρονος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στον 29χρονο και την 26χρονη που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

Ο 25χρονος συλληφθείς για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Φωτό: EUROKINISSI
Ο 25χρονος συλληφθείς για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Φωτό: EUROKINISSI

Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είχε συλληφθεί το πρωί της περασμένης Πέμπτης (16/7) με ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η δίωξη που ασκήθηκε και είναι in rem (για την ίδια την αξιόποινη πράξη και όχι ακόμα κατά προσώπων) αφορά βαρύτατες πράξεις, όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών, εμπρησμός κ.ά. Την προσωποποίηση των πράξεων θα αναλάβει η ανακρίτρια στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησε με ταχείς ρυθμούς, οδηγώντας στις πρώτες τέσσερις συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η δικογραφία που χειρίζεται η δικαστική λειτουργός περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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