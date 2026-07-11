Δολοφονία Νέστορα: Το λάθος που «πρόδωσε» τους δύο εμπρηστές και οδήγησε στη σύλληψή τους

Στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής έχει μπει το δρομολόγιο του 29χρονου και της 26χρονης για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα, από το οποίο προέκυψε και το μοιραίο λάθος των δραστών.

Καρέ-καρέ ανέλυσαν το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών που πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα και στον νεαρό που τους παρείχε το διαμέρισμά του ως ορμητήριο και ως καταφύγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση του υλικού αυτού οι Αρχές κατέληξαν πως ο 29χρονος και η 26χρονη αποχώρησαν από τα σπίτια τους, νωρίς το προηγούμενο από την επίθεση απόγευμα και με ταξί έφτασαν στο σπίτι του φίλου τους.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα άλλαξαν ρούχα, κατέβηκαν κάτω και αφού περπάτησαν 300 μέτρα πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση. Το μοιραίο λάθος τους έγινε σε κάποιο σημείο από τις προηγούμενες κατοπτεύσεις που είχαν κάνει στην γειτονιά και σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο όπου θεώρησαν ίσως ότι δεν καλυπτόταν από κάμερες. Κατά την διαφυγή τους αποφάσισαν να βγάλουν τις κουκούλες μετά την επίθεση, όμως υπήρχε κάμερα και το υλικό της βρέθηκε στην κατοχή των Αρχών.

Επέστρεψαν περπατώντας και πάλι στο σπίτι του συνεργού του και την επόμενη ημέρα επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους τρεις δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη και πραγματοποίησαν τις άλλες δύο επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακείμοβιτς, η έρευνα συνεχίζεται, εκεί όμως φαίνεται είναι πιο δύσκολη η συλλογή στοιχείων αφού οι δράστες εκμεταλλευτήκαν κοντινό δάσος τόσο για να προσεγγίσουν τα σπίτια των στόχων όσο και για να διαφύγουν από αυτά και αυτό το σημείο δεν καλύπτεται από κάμερες.

Η στιγμή της μεταγωγής των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/lqankrF5GH — Flash.gr (@flashgrofficial) July 11, 2026

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στις συλλήψεις των τριών ατόμων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού - εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενοίκων της πολυκατοικίας αναφέρεται ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν χθες το πρωί τρία άτομα, μετά από την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στις πόρτες των εισόδων των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε τρία οχήματα και δύο μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου. Οι τέσσερις τραυματίες έφεραν εγκαύματα και παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών - Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τριών κατηγορούμενων. Πρόκειται για τους δύο φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού - Εμπρηστικού Μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται.