Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Στον αδελφό του η οριστική επιμέλεια των παιδιών του

Στον θείο τους, αδελφό του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ Πρζεμίσλαβ Γιεζιόρσκι, ανατίθεται η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του, σύμφωνα με ανακοίνωση των πληρεξούσιων δικηγόρων της οικογένειας του θύματος, Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από 11 μήνες παραμονής των παιδιών στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», όπου είχαν μεταφερθεί μετά τη δολοφονία του πατέρα τους και τις δραματικές εξελίξεις που ακολούθησαν στην υπόθεση.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου πανεπιστημιακού εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

«Δικαίωση για την οικογένεια»

Στην ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας Γιεζιόρσκι αναφέρεται ότι η απόφαση για την ανάθεση της οριστικής επιμέλειας στον αδελφό του δολοφονημένου καθηγητή αποτελεί δικαίωση για τους συγγενείς του θύματος.

Όπως σημειώνεται, η οικογένεια θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο τα δύο παιδιά θα έχουν πλέον δίπλα τους στενούς συγγενείς, οι οποίοι μπορούν να τους προσφέρουν «φροντίδα, αγάπη και στήριξη».

«Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δικηγόροι.

Ευχαριστίες στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας»

Στην ίδια ανακοίνωση, η οικογένεια ευχαριστεί τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», όπου παρέμειναν τα παιδιά τους τελευταίους 11 μήνες.

Οι συγγενείς του Πολωνού καθηγητή κάνουν λόγο για «εξαιρετική φροντίδα», «ευαισθησία» και «επαγγελματισμό» από το προσωπικό της δομής καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής των ανηλίκων.

Είχε προηγηθεί η δραματική έκκληση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος μέσω ανάρτησης είχε ζητήσει να του επιτραπεί να πάρει τα παιδιά μαζί του στην Πολωνία, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους σε ένα οικογενειακό πλαίσιο.

Εκκρεμεί η ποινική δίκη για τη δολοφονία

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Πρζεμίσλαβ Γιεζιόρσκι αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δικηγόρων, οι συγγενείς του θύματος εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην Ελληνική Δικαιοσύνη, περιμένοντας την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Πολωνός πανεπιστημιακός είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή, λίγα μέτρα από το σπίτι όπου διέμεναν τα παιδιά του, σε μια υπόθεση που από την πρώτη στιγμή συνδέθηκε με τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των ανηλίκων.

Για την υπόθεση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε εμπλεκόμενα πρόσωπα, με τη δικογραφία να παραμένει πλέον στο στάδιο της αναμονής για την ποινική διαδικασία. Μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ισχύει για όλους τους κατηγορούμενους το τεκμήριο της αθωότητας.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιόρσκι Πρτσεμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».