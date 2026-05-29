Δολοφονία Ράνιας: 20 χρόνια κάθειρξη στον 34χρονο Γάλλο - Απορρίφθηκε το ψυχιατρικό αίτημα

Μειωμένο καταλογισμό αναγνώρισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 34χρονο Γάλλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση της δολοφονίας της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για εγκλεισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Ο 34χρονος θα επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Cretalive.gr.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς ο δράστης δεν γνώριζε το θύμα και, όπως προέκυψε, την είχε στοχοποιήσει τυχαία.

Η Ράνια Μπουρνέλη είχε μόλις επιστρέψει από αιμοκάθαρση και είχε σταθμεύσει το όχημά της, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 34χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω της με μεγάλη ταχύτητα, θεωρώντας –όπως εκτιμάται, ότι πρόκειται για «εχθρό» που τον καταδίωκε.

Όπως αναφέρεται, ο δράστης δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με το θύμα και αγνοούσε πλήρως την ταυτότητά της.

Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να επέμενε ότι είχε χτυπήσει άνδρα και όχι γυναίκα, περιγράφοντας ότι πίστευε πως δεχόταν καταδίωξη.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του 34χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Όπως τόνισε, ο κατηγορούμενος δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής διαταραχής που να αναιρεί την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται το άδικο της πράξης του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και αρχικά δεν γνώριζε το θύμα, στη συνέχεια την στοχοποίησε και προχώρησε στην επίθεση με πρόθεση να της προκαλέσει κακό.

Το δικαστήριο αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό, ωστόσο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για ψυχιατρικό εγκλεισμό, οδηγώντας στην επιβολή της ποινής κάθειρξης των 20 ετών.