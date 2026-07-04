Δολοφονία στα Εξάρχεια: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Τούρκος – Τι υποστήριξε στην απολογία του

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Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος άνδρας, τουρκικής καταγωγής, που συνελήφθη για την δολοφονία 25χρονου στις 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως στον 28χρονο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία σε βαθμό κακουργήματος, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ο 28χρονος Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (29/6) για τη στυγερή δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια οδηγήθηκε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Τρίτης από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Η έρευνα των ελληνικών Αρχών έφερε στο φως μια υπόθεση πίσω από την οποία φέρεται να υπήρχε συμβόλαιο θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της τουρκικής μαφίας.