Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το χρονικό του εγκλήματος

Την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, ανακοίνωσε επίσημα η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε ύστερα από πολύωρη και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με την αξιοποίηση ιατροδικαστικών ευρημάτων, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Τι οδήγησε τις Αρχές στον 28χρονο

Όπως επισημαίνεται, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε ότι ο 28χρονος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος εξήλθε μόνος του από το κτίριο κρατώντας έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν είχε στην κατοχή του κατά την είσοδό του στον χώρο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτέλεσε μέρος του υλικού που αξιοποιήθηκε από τους αστυνομικούς κατά την έρευνα για την ταυτοποίηση του δράστη.

Εντοπίστηκε και ομολόγησε

Ο 28χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της περαιτέρω έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τα ρούχα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.