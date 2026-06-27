Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Δεν ήθελα να προσβάλλω τη μνήμη της» δηλώνει η σύντροφος του δράστη

Με γραπτή δήλωσή της, η σύντροφος του 43χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της 45χρονης.

Οι τοποθετήσεις της είχαν οδηγήσει τον αδελφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην κατάθεση μήνυσης για προσβολή μνήμης νεκρού.

«Ήμουν σε κατάσταση σοκ»

Στη δήλωσή της αναφέρει ότι όσα δημοσιεύθηκαν προέρχονται από συνομιλία που θεωρούσε ανεπίσημη με δημοσιογράφο και ότι δεν είχε αντιληφθεί πως είχε συναινέσει σε ηχογράφηση ή δημόσια χρήση των λεγομένων της.

Όπως σημειώνει, δεν είναι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης και πίστευε ότι δεν συμμετείχε σε διαδικασία καταγραφής για δημοσίευση.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι χαρακτηρισμοί που της αποδόθηκαν ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης και δεν αντανακλούν, όπως υποστηρίζει, την πραγματική της στάση.

«Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης. Δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη»

Η σύντροφος του 43χρονου επισημαίνει ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη μνήμη της Σταυρούλας Λεβεντάκη ούτε να προκαλέσει επιπλέον πόνο στους οικείους της, σύμφωνα με το patris.gr.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη», αναφέρει.

«Θέλω να προστατεύσω τα παιδιά μου»

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι επιθυμεί η ίδια και τα παιδιά της να απομακρυνθούν από τη δημόσια έκθεση που έχει προκαλέσει η υπόθεση, διευκρινίζοντας ότι η οικογένειά της δεν έχει καμία σχέση με τις δηλώσεις που αναπαράχθηκαν.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι αυτή αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή της για την υπόθεση, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της.