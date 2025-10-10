Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο με τη διαδρομή του δράστη – Πέρασε από Κόρινθο και έφθασε Αθήνα

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όπου έπεσε νεκρός ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης του, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκαν από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ακόμη αγνοείται.

Οι Αρχές, αναζητούν έναν νεαρό άνδρα, ψηλό, με ανοιχτά χαρακτηριστικά, που σύμφωνα με μαρτυρίες δεν μιλά ελληνικά. Την περιγραφή του φερόμενου ως δράστη έδωσε στις Αρχές ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος και κατάφερε να επιζήσει της επίθεσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν την πορεία διαφυγής του άνδρα αμέσως μετά το φονικό, καθώς σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης εγκατέλειψε την περιοχή οδηγώντας ένα σκούτερ.

Όπως είχε γίνει γνωστό, από τα βίντεο από τις κάμερες στον δρόμο, έχει αποτυπωθεί η διαδρομή του πιθανού δράστη ο οποίος κινείται με το σκούτερ.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA καταγράφει τη στιγμή που ο φερόμενος δράστης την διπλής δολοφονίας στην πορεία της διαφυγής του από τον τόπο του εγκλήματος σταματά σε βενζινάδικο που βρίσκεται στην έξοδο της Κυπαρισσίας, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις Αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Επίσης το σκούτερ είναι λευκό κι όχι σκουρόχρωμο όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό. Διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δολοφόνος πέρασε από τον Ισθμό της Κορίνθου για να καταλήξει στην Αθήνα. Αν αυτό επιβεβαιωθεί είναι θέμα χρόνου οι Αρχές να εντοπίσουν και το σκούτερ και άρα να φτάσουν τα ίχνη του δολοφόνου.

