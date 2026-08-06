Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί: Τι θα ισχυριστεί στις Αρχές - Δείτε βίντεο

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, με τον 26χρονο Αφγανό κατηγορούμενο να απολογείται σήμερα, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στον θάνατό της.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η στιγμή της μεταγωγής του 26χρονου από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου πρόκειται να απολογηθεί.



📹 @JohnKemmos pic.twitter.com/kd9wlz4GoZ — Flash.gr (@flashgrofficial) August 6, 2026

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

«Τη βρήκα νεκρή και πανικοβλήθηκα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος διατηρεί την ίδια υπερασπιστική γραμμή που είχε παρουσιάσει και στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη 38χρονη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει, το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

«Της μίλησα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι από τον πανικό του αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr - H 38χρονη Βρετανή

Ο ισχυρισμός για τον «άγνωστο ηλικιωμένο»

Κεντρικό σημείο των ισχυρισμών του αποτελεί η αναφορά σε έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο, όπως λέει, συνάντησε σε στάση λεωφορείου μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο άνδρας συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του». Οι Αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.

Ο 26χρονος Αφγανός φέρεται ακόμη να υποστηρίζει ότι συναντήθηκε και δεύτερη φορά με τον ίδιο άνδρα, στον οποίο παρέδωσε τη βαλίτσα με τη σορό, καθώς και χρηματικό ποσό.

Παράλληλα, έχει παραδεχθεί ότι αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης και έστειλε μηνύματα στους συγγενείς της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Επίσης, ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις χρημάτων.

Όπως ισχυρίζεται, τα χρήματα αυτά δόθηκαν στον ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε αμοιβή για να μεταφέρει τη βαλίτσα και να μην τον καταγγείλει στις Αρχές, ενώ υποστηρίζει ακόμη ότι ο συγκεκριμένος άνδρας απειλούσε τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Οι ανακριτικές αρχές αξιολογούν όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.