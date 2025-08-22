Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Ήρθε η ώρα της απολογίας για τον 28χρονο δράστη

Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Δολοφονία στο Χαλάνδρι / Φωτ.: Eurokinissi
Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο 28χρονος που κατηγορείται για την στυγερή δολοφονίας μιας γυναίκας 47 ετών με 15 μαχαιριές.

Το χρονικό της φρικτής δολοφονίας

Η δολοφονία της γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές του θύματος ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι. 

Ο 28χρονος φαίνεται ότι ήταν καλά προετοιμασμένος, καθώς είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει, μέχρι που κατακρεούργησε το θύμα του. 

Η 47χρονη είχε γνωριστεί με τον δολοφόνο της τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο της εκκλησίας που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να επεσήμανε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.

