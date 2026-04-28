Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Με κουκούλα στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δράστης

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου έφτασε στο Ναυτοδικείο του Πειραιά ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου 27χρονου γιου του διοικητή ταξίαρχου της ΓΑΔΑ.

@flashgrofficial Στο Ναυτοδικείο Πειραιά με αλεξίσφαιρο και κουκούλα οδηγήθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή με φόντο ερωτική αντιζηλία. Κατά την απολογία του αναμένεται να υποστηρίξει πως τραυμάτισε το θύμα στη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί ότι το χτύπημα στην καρδιά ήταν θανατηφόρο. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για αυτοπροστασία και πως οι κινήσεις του μετά το φονικό, όπως η αλλαγή ρούχων και η απόκρυψη του όπλου, έγιναν από φόβο και πανικό. 📹 Μιχάλης Λεγάκης ♬ original sound - Flash.gr

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία και πληροφορίες πίσω από τη δολοφονία έρχονται στο φως. Ειδικότερα, ο παππούς του κατηγορούμενου επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών, «δείχνοντας» την πλευρά της συντρόφου του θύματος. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, η ίδια είχε εκφράσει φόβους για απειλές από πρώην σύντροφό της, ανοίγοντας έναν ακόμη κύκλο ερωτημάτων γύρω από το παρασκήνιο της υπόθεσης.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία για το παρελθόν του 20χρονου, καθώς φέρεται να κυκλοφορούσε συστηματικά με μαχαίρι, έχοντας μάλιστα απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά. Ενδεικτική είναι και η κατάθεση της πρώην συντρόφου του, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος δεν δίσταζε να επιδεικνύει με υπερηφάνεια το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.

Αναβολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους

Σημειώνεται ότι η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία έλαβε αναβολή για τις 10 Μαΐου, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο. Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη στάση τους.