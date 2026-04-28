Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Με κουκούλα στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δράστης
Σε απολογία καλείται την ο νεαρός άνδρας που δολοφόνησε τον 27χρονο γιο διοικητή ταξίαρχου της ΓΑΔΑ μέσα στο πάρκο Ασύρματου.
Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου έφτασε στο Ναυτοδικείο του Πειραιά ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.
Ο 20χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου 27χρονου γιου του διοικητή ταξίαρχου της ΓΑΔΑ.
Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία και πληροφορίες πίσω από τη δολοφονία έρχονται στο φως. Ειδικότερα, ο παππούς του κατηγορούμενου επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών, «δείχνοντας» την πλευρά της συντρόφου του θύματος. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, η ίδια είχε εκφράσει φόβους για απειλές από πρώην σύντροφό της, ανοίγοντας έναν ακόμη κύκλο ερωτημάτων γύρω από το παρασκήνιο της υπόθεσης.
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία για το παρελθόν του 20χρονου, καθώς φέρεται να κυκλοφορούσε συστηματικά με μαχαίρι, έχοντας μάλιστα απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά. Ενδεικτική είναι και η κατάθεση της πρώην συντρόφου του, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος δεν δίσταζε να επιδεικνύει με υπερηφάνεια το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.
Αναβολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους
Σημειώνεται ότι η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία έλαβε αναβολή για τις 10 Μαΐου, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο. Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη στάση τους.