Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Την ενοχή των κατηγορούμενων ζητάει η εισαγγελέας

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη προτείνει η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Η εισαγγελική λειτουργός ζητά την καταδίκη τόσο του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού όσο και του φερόμενου ως συνεργού, αναφέροντας πως κατά την εκτίμηση της έχει αποδειχτεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι τέλεσαν τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Παράλληλα η εισαγγελέας ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος του μεσίτη στη Μύκονο ο οποίος έχει αναφερθεί από μάρτυρες στην υπόθεση πως είχε εμπλοκή.

Για «ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων» έκανε λόγο η εισαγγελική λειτουργός, μιλώντας για «ατράνταχτες αποδείξεις».

Μάλιστα σημείωσε ότι «το πλήθος των πυροβολισμών με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία», σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη σχέδιο δολοφονίας.

«Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ» ανέφερε για τον πρώτο κατηγορούμενο.

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας σημείωσε πως «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».