Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Όσα γνωρίζουμε για το προφίλ του Ρόμπινσον - Πώς το FBI έφτασε στη σύλληψη

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίουέχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, με διεθνή μέσα να επιχειρούν να «φωτίσουν» τα κίνητρα του δράστη, φέρνοντας στο φως στοιχεία για το προφίλ του.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη ύστερα από πολύωρο «ανθρωποκυνηγητό», χάρη στην καθοριστική μαρτυρία του ίδιου του πατέρα. Η σύλληψη του, ανακοινώθηκε αρχικά έμμεσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Fox News και επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη Τύπου.

Αν και στον Ρόμπινσον δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες, αναμένεται να είναι βαρύτατες. Ο ύποπτος που παραμένει υπό κράτηση αναμένεται να κατηγορηθεί για κακουργηματικές κατηγορίες της δολοφονίας, της χρήσης πυροβόλου όπλου που προκαλεί σοβαρή σωματική βλάβη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, με τις αρχές της Γιούτα να συντάσσονται με τη δήλωση Τραμπ, ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή για την στυγερή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Πώς συνελήφθη ο 22χρονος - Το πρόσωπο «κλειδί» που κάλεσε τις Αρχές

Η άκρη του νήματος βρέθηκε όταν ο πατέρας του 22χρονου, κάτι που είχε αφήσει νωρίτερα να εννοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «πολύ στενό» με τον ύποπτο, αποκάλυψε σε έναν στρατιωτικό ιερέα, ότι ο γιος του, του ομολόγησε τη δολοφονία.

Όπως μεταδίδει το CBS News, ο πατέρας του Ρόμπινσον είδε τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι Αρχές και αμέσως ρώτησε τον γιο του, αν ήταν εκείνος. Ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε ότι ήταν ο άντρας στις φωτογραφίες. Ο πατέρας του, τον προέτρεψε να παραδοθεί, ωστόσο, ο 22χρονος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είπε ότι θα προτιμούσε «να αυτοκτονήσει».



BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Σε συνέντευξη Τύπου αργότερα, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον (ο πατέρας του υπόπτου) επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, πρόκειται για έναν πάστορα, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον πληροφορώντας ότι ο Ρόμπινσον «τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει τη δολοφονία». Έτσι η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον 22χρονο, μέχρι να φτάσουν οι αξιωματικοί του FBI, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Επιπλέον ο κυβερνήτης της Γιούτα στη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι μέλος της οικογένειας είπε στο FBI ότι ο Ρόμπινσον «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και ότι, σε ένα δείπνο πριν από τους πυροβολισμούς, είχε αναφέρει την επερχόμενη επίσκεψη του Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ.

Ο Κοξ είπε ότι «συζήτησαν γιατί δεν τον συμπαθούσαν και τις απόψεις που είχε» και ότι «το μέλος της οικογένειας δήλωσε επίσης ότι ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος». Συνέχισε λέγοντας ότι τα μηνύματα μεταξύ του Τάιλερ Ρόμπινσον και του συγκάτοικου του αποκάλυψαν λεπτομέρειες.

"WE GOT HIM": Utah Gov. Spencer Cox shares identity of suspect as Tyler Robinson, including evidence of anti-Charlie Kirk political rhetoric. pic.twitter.com/UYU4lZ2sWA — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Το όπλο βρέθηκε μετά τους πυροβολισμούς σε μια δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης, σύμφωνα με τον πράκτορα του FBI, Ρόμπερτ Μπολς.

Περιέγραψε το όπλο ως «ισχυρό τουφέκι με κλείστρο». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πάνω σε κάλυκες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί είχαν χαραχθεί φράσεις όπως: «Γεια σου φασίστα! Πιάσε!» και «Bella Ciao, Bella Ciao». Οι ερευνητές συνέλεξαν ένα αποτύπωμα υποδήματος, ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου για ανάλυση.

Reuters

Το χρονικό της σύλληψης του Ρόμπινσον

Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, τονίζοντας ότι μέσα σε 33 ώρες οι ερευνητές σημείωσαν «ιστορική πρόοδο».

Συγκεκριμένα:

Στις 12:23 το μεσημέρι - τοπική ώρα - της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε.

Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.

Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.

Χθες στις 10:00 το πρωί - τοπική ώρα - δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.

Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.

Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.

Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.

Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Φωτογραφίες και βίντεο του FBI

Το βίντεο τον «εντόπισε για πρώτη φορά» με ένα ρούχο, το οποίο φέρεται να άλλαξε ενώ βρισκόταν στην ταράτσα ενός κτηρίου, αλλά ξαναφόρεσε, με συνέπεια όταν συνελήφθη, ο ύποπτος να φορά τα ίδια ρούχα με πριν από τους πυροβολισμούς.

Πριν από την είδηση ​​της σύλληψής του, το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες ενός «ατόμου ενδιαφέροντος» για τους πυροβολισμούς, που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Ρόμπινσον, στις οποίες φορούσε καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Επίσης, δημοσίευσαν βίντεο που τον δείχνει να φεύγει μετά το περιστατικό, όπου διακρίνεται να περπατάει στην οροφή του κτιρίου από όπου έπεσε ο μοιραίος πυροβολισμός. Στη συνέχεια εθεάθη να κατεβαίνει και να κατευθύνεται προς μια δασώδη περιοχή, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψε το τουφέκι του.

Ο Μπο Μέισον, επίτροπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, δήλωσε αργότερα ότι «φαίνεται να είναι σε ηλικία για σπουδές» και ότι «ταίριαζε καλά με ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα».

BREAKING: Authorities share new video of person of interest in assassination of Charlie Kirk. pic.twitter.com/Wkkmq0L9jX — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Το προφίλ του 22χρονου

Σύμφωνα με το Reuters, ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά όχι συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα αρχεία των ψηφοφόρων. Καταγράφεται ως «ανενεργός» ψηφοφόρος, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, όταν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ νίκησε τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις.

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε το 2021 από το Λύκειο Πάιν Βιου στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Ένα βίντεο στο διαδίκτυο από την τελετή αποφοίτησης τον δείχνει να κρατάει το απολυτήριό του, καθώς οι παρευρισκόμενοι ζητωκραυγάζουν. Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο εκείνο το φθινόπωρο, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί εγκατέλειψε το κολέγιο.

BREAKING: Video of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s suspected assassin, reading his $32,000 scholarship acceptance letter to the University of Utah pic.twitter.com/fjKDhvgYmc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα. Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του είναι ασαφές, με πληροφορίες να θέλουν να εργαζόταν σε ένα γραφείο σερίφη.

Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM — Blake (@blakepccarter) September 12, 2025

Οι βαριές κατηγορίες και η ποινή του θανάτου

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Σπάνις Φορκ, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες, αλλά αναμένεται να είναι βαρύτατες.

Ο ύποπτος αναμένεται να κατηγορηθεί για κακουργηματικές κατηγορίες της δολοφονίας, της χρήσης πυροβόλου όπλου που προκαλεί σοβαρή σωματική βλάβη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, με τις αρχές της Γιούτα να συντάσσονται με τη δήλωση Τραμπ, ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή για ην επίθεση στον Τσάρλι Κερκ.

O κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κο σημείωσε επίσης πως ο Τάιλερ Ρόμπινσον έδρασε πιθανότατα μόνος του. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν έχουν στοιχεία για την εμπλοκή άλλων ατόμων, αλλά «η έρευνα συνεχίζεται».Σε ερώτηση αν αναμένονται επιπλέον συλλήψεις, απάντησε: «Δεν έχουμε προς το παρόν καμία ένδειξη που να οδηγεί σε νέες συλλήψεις».