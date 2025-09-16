Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI αποκαλύπτει το κίνητρο του Ρόμπινσον - «Το μίσος δεν διαπραγματεύεται»

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κέρκ δικαιολόγησε τις πράξεις του λέγοντας ότι «το μίσος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

«Θα σας πω τι βρέθηκε σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες, μια ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου ο ύποπτος ανέφερε συγκεκριμένα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε», δήλωσε ο Πατέλ στο Fox News. Πρόσθεσε ότι όταν ρωτήθηκε ο Ρόμπινσον γιατί σκότωσε τον Κερκ απάντησε: «Κάποια μίση δεν διαπραγματεύονται».

Σύμφωνα με τον Πατέλ η έρευνα περιελάμβανε συνεντεύξεις μαρτύρων τόσο από το FBI όσο και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές επιβολής του νόμου, όπου διαπίστωσαν ότι ο Ρόμπινσον «ουσιαστικά παραδέχτηκε» ότι σκότωσε τον Κερκ.

Το DNA «έδεσε» τον Ρόμπινσον

Η ταυτοποίηση βασίστηκε και σε δείγματα DNA που εντοπίστηκαν σε μια πετσέτα - η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί το όπλο του εγκλήματος - καθώς και σε ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στο αυτοσχέδιο «παρατηρητήριο» του ελεύθερου σκοπευτή, σε ταράτσα κοντά στο σημείο της δολοφονίας.

Το κυνηγετικό τουφέκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο σημείο εξακολουθεί να εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται νέα ανακοίνωση για τα ευρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπινσον που συνελήφθη ύστερα από 33ωρο ανθρωποκυνηγητό, κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα και θα εμφανιστεί σήμερα στο δικαστήριο, όπου θα κατηγορηθεί για την ανθρωποκτονία του Τσάρλι Κερκ.

Κατηγορείται για δολοφονία με επιβαρυντικά στοιχεία, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την Daily Mail o εισαγγελέας της Πολιτείας, Ντέρεκ Μπράουν, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ζητηθεί η θανατική ποινή. Την επιβολή της θανατικής ποινής στον φερόμενο δράστη είχε ζητήσει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε βίντεο: