Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: «Ανοίγουν» τηλέφωνα για συγκεκριμένα πρόσωπα - Κοντά στους δράστες η ΕΛΑΣ

Σφίγγει ολοένα περισσότερο ο κλοιός της ΕΛΑΣ γύρω από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης κατά πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα.

Στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας βρίσκεται εδώ και ημέρες, εκτενές βιντεοληπτικό υλικό από την κίνηση των δραστών της δολοφονικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις δράστες. Οι δύο εξ αυτών που τοποθέτησαν τα γκαζάκια επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ενώ φαίνεται ότι υπήρχε και τρίτο άτομο σε άλλη μοτοσικλέτα που λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, οι Αρχές δρομολογούν την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το εγκληματικό περιστατικό. Η Αντιτρομοκρατική αναμένεται να ζητήσει άρση απορρήτου όχι μόνο για την ημέρα που συνέβη η επίθεση αλλά και για τις προηγούμενες, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλοι όσοι σχεδίασαν και ενεπλάκησαν στην τρομοκρατική επίθεση.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στόχος των Αρχών είναι η υπόθεση να είναι «δεμένη» όταν η Αστυνομία προχωρήσει σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «βλέμμα» της ΕΛΑΣ στρέφεται σε άτομα που συνδέονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο στη Θεσσαλονίκη.

Δημογλίδου: «Περιμένουμε να έχουμε αποδείξεις»

«Είναι πολύ εύκολο να έχουμε διαπιστώσεις κατά την προανάκριση. Όμως όταν μια υπόθεση θα φτάσει στον εισαγγελέα ή στο δικαστήριο, χρειάζονται ισχυρές αποδείξεις, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι εύκολο να βρεθούν άλλα στοιχεία όπως DNA ή αποτυπώματα. Χρειαζόμαστε αποδεικτικό υλικό, για αυτό και χρειαζόμαστε χρόνο», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Δευτέρας (6/7).

Πρόσθεσε δε ότι στόχος της Αστυνομίας είναι να υπάρξουν και κάποια εργαστηριακά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπων στην τρομοκρατική ενέργεια.

Το χρονικό της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (1/7) έγιναν συνολικά τρεις επιθέσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στις 4.18 περίπου τα ξημερώματα οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, στην Πυλαία. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 4.23, γκαζάκια τοποθετήθηκαν μπροστά στην κατοικία του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Στις 4.35, στην περιοχή Χαριλάου, έγινε η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση, με τους δράστες να τοποθετούν γκαζάκια στην πιλοτή της πολυκατοικίας της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. Δύο σταθευμένα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, με την Αφοδίτη Νέστορα και τη μητέρα της, Βάγια, να σπεύδουν προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, φέρεται πως σημειώθηκε ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο γυναίκες. Η Βάγια Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ η κόρη της συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Από την εμπρηστική επίθεση τραυματίστηκε και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος πήρε εξιτήριο την Παρασκευή 3 Ιουλίου.