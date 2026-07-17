Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προθεσμία πήρε ο 25χρονος-Η ομπρέλα που αποκάλυψε το δίκτυο των εμπρηστών

Ενώπιον της ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση με τις εμπρηστικές υποθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ, οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο τέταρτος εμπλεκόμενος που εντοπίστηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Πρόκειται για έναν 25χρονο ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα έτσι ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπιση του, ενώ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς το πρόσωπό του από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 25χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη τα κλειδιά του ακινήτου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα εκτιμάται από τις Αρχές ότι χρησιμοποιήθηκε ως «ορμητήριο» και χώρος προετοιμασίας πριν από την επίθεση.

Μεταγωγή του 25χρονου που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της Νέστορας.



📹Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/RFwREmsJT2 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Η ομπρέλα που οδήγησε τους αστυνομικούς στους υπόπτους

Νέα στοιχεία από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με αξιωματικούς της υπηρεσίας, οι δύο ομάδες εμπρηστών που ερευνώνται φαίνεται πως συνδέονται με την ίδια αναρχική ομάδα.

Η πρώτη ομάδα αφορά το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φονική εμπρηστική επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η δεύτερη αφορά μια τριάδα ανδρών, τα στοιχεία των οποίων μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται πως είχε ένα ιδιαίτερο στοιχείο: μια ομπρέλα.

Το ζευγάρι είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας. Στο βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται να κινείται περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, κρατώντας μια ομπρέλα.

Οι αστυνομικοί φέρεται να τους εντόπισαν κατά την έξοδό τους από το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως σημείο προετοιμασίας, την ώρα που κατευθύνονταν προς τον στόχο τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η χρήση της ομπρέλας είχε σκοπό την αποφυγή καταγραφής από κάμερες ασφαλείας. Το ίδιο μοτίβο φέρεται να είχε εντοπιστεί και σε υλικό από προηγούμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Μάλιστα, το ίδιο στοιχείο είχε απασχολήσει τις Αρχές και σε παλαιότερη υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της αναρχικής ομάδας χρησιμοποιούσε επίσης ομπρέλα.

Η έρευνα στο σπίτι του 25χρονου

Χθες, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 25χρονου φοιτητή.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, όπου οι αστυνομικοί κατάσχεσαν:

κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων,

ηλεκτρονικά στοιχεία,

έντυπο υλικό.

Το υλικό που κατασχέθηκε αναμένεται να εξεταστεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να προκύψουν νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Το παρελθόν του 25χρονου - Οι επιθέσεις με βαριοπούλες

Ο 25χρονος δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές Αρχές. Το 2022 είχε συλληφθεί μαζί με τον 30χρονο αδελφό του για φθορές σε καταστήματα στην περιοχή της Τούμπας.

Οι δύο άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν προκαλέσει ζημιές στις τζαμαρίες πέντε καταστημάτων χρησιμοποιώντας βαριοπούλες.

Ο 25χρονος φέρεται να ήταν ήδη γνωστός λόγω της παρουσίας του στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Προφυλακισμένοι οι τρεις εμπλεκόμενοι

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο 24χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίθηκε ομόφωνα προσωρινά κρατούμενος, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Με την εξέλιξη αυτή, οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν πλέον προφυλακιστεί.

Σε βάρος του 24χρονου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε τετελεσμένη και απόπειρα μορφή, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σχετικά με κατοχή εκρηκτικών.

Τι υποστήριξε ο 24χρονος στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος υποστήριξε ότι είχε παραδώσει τα κλειδιά του επίμαχου σπιτιού σε έναν φίλο του, τον 25χρονο.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πώς τα κλειδιά έφτασαν στη συνέχεια στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης που κατηγορούνται για τη φονική επίθεση.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η τελευταία φορά που είχε επισκεφθεί το εγκαταλελειμμένο σπίτι των παππούδων του ήταν στις 26 Ιουνίου και ότι μετά από εκείνη την ημερομηνία δεν επέστρεψε ξανά.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι γνώριζε πως το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιούνταν ως χώρος προετοιμασίας και καταφύγιο από το ζευγάρι πριν και μετά την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, πληροφορήθηκε για την υπόθεση από τα μέσα ενημέρωσης και τότε έμαθε ότι το σπίτι που συνδεόταν με τον ίδιο είχε χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, αυτό έγινε γνωστό την ημέρα της σύλληψής του και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του.