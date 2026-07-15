Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στη φυλακή και ο 24χρονος με το κρησφύγετο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος, μετά την απολογία του, για τις εμπρηστικές ενέργειες έξω από τις οικίες των στελεχών της ΝΔ, με τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τα περιστατικά καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου.

Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε διαμέρισμα που ανήκει στην οικογένειά του, στους δυο συγκατηγορούμενούς του ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Ο τρίτος κατηγορούμενος φαίνεται πως διαχωρίζει τη θέση του από τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά τις τυπικές απολογίες τους στην ανακρίτρια, όπου αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Κατά την απολογία του, ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένειά του. Ανέφερε ότι τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος - που χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση - τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορούμενους, τους οποίους δεν γνωρίζει.

Χαρακτηριστικό της παραπάνω θέσης είναι ότι σήμερα, εν όψει της απολογίας του 24χρονου κατηγορούμενου, δεν υπήρξε συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως στις προηγούμενες μεταγωγές, έξω από τα δικαστήρια.