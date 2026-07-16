Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Συνελήφθη και τέταρτο άτομο - Ποιος ήταν ο ρόλος του

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές προχώρησαν σε τέταρτη σύλληψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 25χρονος φέρεται να είναι το άτομο που παρέλαβε τα κλειδιά του σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του.

Στη συνέχεια, φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι που έχει ήδη συλληφθεί για την εμπρηστική επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Η σύλληψη έγινε στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη. Πρόκειται για φοιτητή Φυσικού, το όνομα του οποίου προέκυψε από τη χθεσινή απολογία του 24χρονου. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής τον περίμεναν έξω από το σπίτι του και προχώρησαν στην σύλληψη έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τον ακριβή ρόλο του στην υπόθεση και το κατά πόσο είχε γνώση του σχεδίου της επίθεσης.

Το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη φέρεται να αποτέλεσε το σημείο όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι πριν και μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.