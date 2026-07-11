Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Σπίτι-«ορμητήριο» είχαν οι δράστες σχεδόν δίπλα στο σημείο της επίθεσης

Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για τον τρόπο με τον οποίo έδρασαν οι τρεις φερόμενοι δράστες της θανατηφόρας εμπρηστικής επίθεσης σε σπίτια πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα.

Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει στη σύλληψη τριών ατόμων που συνδέονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πρόκειται για έναν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη που έχει προσαχθεί στο παρελθόν για παράνομες ενέργειες, έναν άλλο άνδρα και μία 26χρονη κοπέλα, η οποία μετά την επίθεση κατέφυγε στα Χανιά.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η 26χρονη είχε απασχολήσει για συμμετοχή στην οργάνωση «Αναρχική Δράση» και το 2022 είχε δικαστεί για συμμετοχή σε 28 εμπρηστικές επιθέσεις από το 2016 και μετά. Η νεαρή κοπέλα είχε συλληφθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 2022 μετά από έκρηξη με γκαζάκια στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού», όπου είχαν προκληθεί μικρές υλικές ζημιές.

Η ίδια έμεινε επτά μήνες προφυλακισμένη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τον κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση 24 ώρες με βραχιόλι. Στη συνέχεια αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία και τον νόμο περί τρομοκρατίας.

Το διαμέρισμα - «ορμητήριο»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA, μόλις 250 μέτρα από την πολυκατοικία που βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα από την εμπρηστική επίθεση στην πιλοτή, οι φερόμενοι δράστες είχαν μετρατρέψει ένα σπίτι σε ορμητήριο και κρησφύγετό τους.

Πρόκειται για διαμέρισμα που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, το οποίο απέχει μόλις 3 λεπτά με τα πόδια το σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Το χρονικό της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) έγιναν συνολικά τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στις 4.18 περίπου τα ξημερώματα οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, στην Πυλαία. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 4.23, γκαζάκια τοποθετήθηκαν μπροστά στην κατοικία του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Στις 4.35, στην περιοχή Χαριλάου, έγινε η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση, με τους δράστες να τοποθετούν γκαζάκια στην πιλοτή της πολυκατοικίας της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. Δύο σταθευμένα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, με την Αφοδίτη Νέστορα και τη μητέρα της, Βάγια, να σπεύδουν προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, φέρεται πως σημειώθηκε ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο γυναίκες. Η Βάγια Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ η κόρη της συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Από την εμπρηστική επίθεση τραυματίστηκε και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος πήρε εξιτήριο την Παρασκευή 3 Ιουλίου.