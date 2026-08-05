Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί

Φωτογραφίες-βίντεο: Γιάννης Κέμμος, Ευγενία Γιαννακέλου

Η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη συνεχίζει να συγκλονίζει, ενώ σήμερα ο 26χρονος κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, με τον Αφγανό να παίρνει προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (6/8).

Λίγο πριν τις 10:00 μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, βρέθηκε στην Ευελπίδων για να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι, πανικοβλημένος, έκρυψε τη σορό.

Περίπου στις 11 το πρωί ο Αφγανός αποχώρησε από την Ευελπίδων, έχοντας πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη (6/8) στις 11:00.

Η στιγμή που ο 26χρονος Αφγανός φεύγει από την Ευελπίδων.



Βίντεο: @giannakelou_ pic.twitter.com/r8YYH3uPV0 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 5, 2026

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να έστελνε μηνύματα από το κινητό της προς συγγενείς και φίλους της, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Το προσφυγικό παρελθόν και η προβολή από τον IFRC

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προσωπική ιστορία του Σαρίφ Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί πριν από εννέα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης πρόσφυγα.

Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί τότε, γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.

Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε τη χώρα του και, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε το 2016 στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος μέσω της Λέσβου. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε δομή του νησιού και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Στη συνέχεια ασπάστηκε τον χριστιανισμό, παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ το 2023 και απέκτησαν ένα παιδί. Μαζί ίδρυσαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Πώς οι υποψίες της συζύγου του οδήγησαν στις Αρχές

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία φέρεται να άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινοποίησης τοποθεσίας διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε την οικία μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, καταθέτοντας όσα γνώριζε.

Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους.