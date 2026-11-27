Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) ο 43χρονος Αλεξέι Σόπκα, γνωστός με το προσωνύμιο «Μογγόλος», ο οποίος αναζητούνταν για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο, τον Ιανουάριο του 2024. Η σύλληψή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις τουρκικές Αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς αναζήτησης του 43χρονου, για τον οποίο η ΕΛΑΣ είχε δώσει στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για ορισμένο χρονικό διάστημα, τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία 43χρονου Ρώσου.

Είχε συλληφθεί στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Ο 43χρονος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο, στην επαρχία Κερύνειας, στην Κύπρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνής αναζήτηση για την υπόθεση της δολοφονίας Ζαμπούνη.

Η κράτησή του στα Κατεχόμενα είχε παραταθεί, ενώ είχαν ξεκινήσει διαδικασίες και επαφές για τη μεταφορά του. Τελικά, η υπόθεση προχώρησε μετά τη συνεργασία των ελληνικών και των τουρκικών Αρχών, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 43χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης (από τις 19-6-2026) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, στις 14 Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Νέο Κόσμο. Οι δράστες τον είχαν πυροβολήσει επανειλημμένα με πυροβόλα όπλα, σε μια επίθεση που συνδέεται με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.