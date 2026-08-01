Δολοφονία Ζαμπούνη: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία 43χρονου Ρώσου - Η σύνδεση με την ομάδα «Εντικ»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία 43χρονου Ρώσου, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές για υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 43χρονος συνδέεται με την ομάδα του «Εντικ» και φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Η σύνδεση με την ομάδα «Εντικ»

Η ομάδα του «Εντικ» ή «Έντικ» θεωρείται ισχυρή ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει συνδεθεί με το οργανωμένο έγκλημα και τη λεγόμενη Greek Mafia.

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες οι Αρχές του Ντουμπάι προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο επονομαζόμενος «Έντικ», ο οποίος, σύμφωνα με τις ελληνικές διωκτικές Αρχές, θεωρείται αρχηγικό μέλος κυκλώματος που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων καπνικών προϊόντων.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αναμένεται να κινήσουν τη διαδικασία για την έκδοση των δύο ανδρών στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

ΕΛΑΣ

Ο 43χρονος αναζητείται δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας του έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας στον Νέο Κόσμο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ενδέχεται να είχε ενεργό ρόλο στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος έπεσε νεκρός σε ενέδρα θανάτου στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Η δολοφονία με τις 97 σφαίρες

Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε στον Νέο Κόσμο, όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του, «γαζώνοντάς» τον με συνολικά 97 σφαίρες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Ζαμπούνης θεωρούνταν πρόσωπο με σημαντική παρουσία στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και η δολοφονία του εντάχθηκε στις αιματηρές ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που έχουν απασχολήσει τις Αρχές τα τελευταία χρόνια.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 43χρονου αποτελεί πλέον ένα ακόμη βήμα στην έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.