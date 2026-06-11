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Δομή μεταναστών - Ηράκλειο: Να μια λύση που (υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να) ξεμπλοκάρει το πρόβλημα

Κακά τα ψέματα, κανείς - έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση - δεν την θέλει τη δομή σε δικό του χώρο...

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Γενικό αδιέξοδο για την υπόθεση της δομής των μεταναστών με το υπουργείο να απαιτεί λύση μέσα στη βδομάδα, την Περιφέρεια να δείχνει τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της Παρασκευής (αλήθεια πως μπορεί να ξεμπλοκαριστεί ένα πρόβλημα από τους τοπικούς φορείς που αρνούνται να το ακουμπήσουν;) και τους δημάρχους να έχουν στηθεί με το όπλο παραπόδα μην τυχόν και επιταχτεί περιοχή στα δικά τους διοικητικά όρια!

Διαβάστε για μία λύση για το θέμα της δομής στο Ηράκλειο.

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