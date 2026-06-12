Δόμνα Μιχαηλίδου: Η μυστική βάπτιση του γιου της και το περιστατικό που την τρόμαξε

Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξέφρασε την επιθυμία να κάνει ένα δεύτερο παιδί μαζί με τον σύζυγό της Λεωνή Μαντωνάκη, ενώ παράλληλα αποκάλυψε και την βάπτιση του γιου τους που έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο. «Τον βαπτίσαμε τις προάλλες και τον βγάλαμε Άρη. Έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Θέλω πολύ ένα δεύτερο μωρό. Ήμουν μοναχοπαίδι, οπότε έχω φάει όλη τη δυσκολία της μοναξιάς και δεν είναι τόσο η δυσκολία της μοναξιάς, είναι και το ότι όταν είσαι μοναχοπαίδι σου λένε: α, τι ωραία, τα ’χεις όλα δικά σου. Όταν είσαι μοναχοπαίδι, πέφτει πολύ μεγάλη προσδοκία πάνω σου», είπε στο podcast «Ήρεμα ρωτάω… Mum edition» της Ανθής Βούλγαρη.

«Το μωρό και είναι από τη μία πλευρά ερυθρόδερμο»

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μοιράστηκε και ένα περιστατικό με τον -τότε- νεογέννητο Άρη που τον… ξέχασε στον ήλιο για μισή ώρα. «Φεύγεις ένα ζευγάρι απ’ το σπίτι και γυρίζεις σε ένα οικοσύστημα. Γιατί γυρίζεις εσύ, ο άντρας σου, το μωρό, η μαμά, τα δώρα, όλα. Δηλαδή είναι ένα άλλο σπίτι βγες και ένα άλλο σπίτι μπες. Δεύτερη μέρα λοιπόν, κάπου είχε πάει ο Λεωνής για να κάνει κάτι ληξιαρχικό νομίζω για το μωρό και εγώ ήθελα λίγο να το δω πιο υγιές. Οπότε μου είχε πει κι ο γιατρός: καλό θα του κάνει ο ήλιος και το άφησα για μισή ώρα στον ήλιο στο παράθυρο, νεογέννητο, 90 μοίρες ο ήλιος πάνω του.

Στην αρχή το άφησα για καλό και μετά το ξέχασα το μωρό για μισή ώρα. Δηλαδή δεν το ξέχασα, το έβλεπα, ήμουν δίπλα του, αλλά είχα ξεχάσει ότι ο ήλιος του κάνει κακό γιατί ήταν μια καινούργια άφιξη στη ζωή μου, αν εγώ καθόμουν εκεί δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και μετά πάω και το βλέπω το μωρό και είναι από τη μία ερυθρόδερμο και από την άλλη κανονικό και τρελάθηκα».