Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού παραμένει από τις 08:50 η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, εξαιτίας τεχνικής βλάβης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου να μεταφέρουν την αμαξοστοιχία στον εκεί σιδηροδρομικό σταθμό.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των μηχανών, ώστε το τρένο να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του προς την Αθήνα.

Καθυστερήσεις και στο αντίθετο δρομολόγιο

Το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) όσο και στο IC50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι το προσωπικό της αμαξοστοιχίας βρίσκεται στη διάθεση των επιβατών, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση και κάθε δυνατή συνδρομή.