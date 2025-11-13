Στη φυλακή ο 63χρονος που κρατούσε «αιχμάλωτες» 58 γάτες - Καλείται να πληρώσει 1,7 εκατ. ευρώ

Τον δρόμο για τις φυλακές βλέπει ο 63χρονος που κρατούσε «φυλακισμένες» σε άθλιες συνθήκες 58 γάτες μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κατάλυμα στη Δονούσα. Επιπλέον, στον 63χρονο επιβλήθηκε από την αστυνομία πρόστιμο ύψους περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως μεταδίδει το cyclades24, ο άνδρας κρίθηκε ένοχος στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ. Μάλιστα στο δικαστήριο εμφανίστηκε απολογητικός και ισχυρίστηκε ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Η υπόθεση του 63χρονου - Ήταν γνωστός στις Αρχές

Όπως είχε ανακοινώσει προ ημερών η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη ο 63χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς (58 γάτες) σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Ο εν λόγω άνδρας ήταν γνωστός στις αρχές ως «ο συλλέκτης – κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου». Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.