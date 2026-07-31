Δώρα Χρυσικού: Από τη σκληρή Αρετή της «Γης της Ελιάς» στη γεμάτη καλοσύνη Φρόσω

Η Δώρα Χρυσικού ετοιμάζεται για ένα νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα μέσα από τη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» του ALPHA, αφήνοντας πίσω της την αυστηρή και συχνά αμφιλεγόμενη Αρετή της «Γης της Ελιάς». Αυτή τη φορά, η ηθοποιός θα εμφανιστεί σε έναν ρόλο που κινείται στον αντίποδα της ηρωίδας που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό.

Η Φρόσω δεν θυμίζει σε τίποτα την Αρετή

Στη νέα δραματική σειρά του ALPHA, η Δώρα Χρυσικού υποδύεται τη Φρόσω, τη στενότερη φίλη της Αρετής.

Πρόκειται για μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη, αισιοδοξία και ενσυναίσθηση, που στέκεται διαρκώς στο πλευρό της φίλης της χωρίς να την κρίνει, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της. Για την Αρετή και τις δύο κόρες της αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια φίλη· είναι η οικογένεια που επέλεξαν να έχουν δίπλα τους.

Μια γυναίκα που δεν έχασε ποτέ την ελπίδα

Η Φρόσω δεν δημιούργησε ποτέ δική της οικογένεια, ωστόσο παραμένει βαθιά ρομαντική και εξακολουθεί να πιστεύει στην αγάπη.

Παρά τις προσωπικές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, διατηρεί την αισιοδοξία της και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους που αγαπά, αποτελώντας μια από τις πιο ζεστές παρουσίες της ιστορίας.

Η υπόθεση της νέας σειράς

Οι «Κόρες της Αρετής» αφηγούνται την ιστορία μιας μητέρας που, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τις δύο κόρες της, έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις και μεγάλα διλήμματα.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, η αγάπη, η εξουσία, η φιλοδοξία και καλά κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων, σε μια δραματική ιστορία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγάλες παραγωγές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Για τη Δώρα Χρυσικού, ο ρόλος της Φρόσως σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη αλλαγή σελίδας, δίνοντάς της την ευκαιρία να παρουσιάσει στο κοινό μια εντελώς διαφορετική πλευρά της υποκριτικής της.