Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, σε μια τελετή γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και έντονα συναισθήματα. Δίπλα τους βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και στενοί συνεργάτες, που μοιράστηκαν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κοινής τους ζωής.

Αυτό που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στην ημέρα ήταν ο ιδιαίτερος συμβολισμός της. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, το ζευγάρι κρατούσε για πρώτη φορά στην αγκαλιά του τον γιο του. Η επέτειος εκείνης της στιγμής έγινε τώρα η αφετηρία μιας νέας οικογενειακής σελίδας.

Στην εκκλησία, το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει κάθε λεπτό της τελετής, με τα χαμόγελα και τις αγκαλιές να αποτυπώνουν τη χαρά μιας ημέρας που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Το νυφικό που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Η Δώρα Παντέλη επέλεξε ένα λευκό σατέν νυφικό σε princess γραμμή, με strapless μπούστο σε σχήμα καρδιάς και λιτή αισθητική που ανέδειξε τη σιλουέτα της. Το διαχρονικό σχέδιο συνδυάστηκε με ένα μαργαριταρένιο κολιέ, ενώ η συνολική εικόνα κινήθηκε στη φιλοσοφία του «less is more».

Τη μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε το μακρύ πέπλο της. Διακοσμημένο με μικρές πέρλες και λαμπερές λεπτομέρειες, αντανακλούσε το φως σε κάθε της κίνηση, προσθέτοντας διακριτική λάμψη και ρομαντισμό χωρίς να επισκιάζει το νυφικό.

Μια ημέρα που θα θυμούνται για πάντα

Οι φωτογραφίες από τον γάμο αποτυπώνουν την ευτυχία του ζευγαριού, από την είσοδο στην εκκλησία μέχρι την έξοδό τους ως νεόνυμφοι. Περισσότερο όμως από την κομψότητα της τελετής ή τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, ήταν ο συμβολισμός της ημέρας που έκανε αυτή τη στιγμή πραγματικά μοναδική για τη Δώρα Παντέλη και τον Τζον Μεραμβελιωτάκη, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου στην κοινή τους ζωή.