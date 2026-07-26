Δώρα Παντέλη – Τζον Μεραμβελιωτάκης: Φωτογραφίες από τον γάμο τους στη Βουλιαγμένη

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Δώρα Παντέλη και Τζον Μεραμβελιωτάκης, με σκοπό να τελέσουν το μυστήριο του γάμου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη.

Όπως είθισται, ο γαμπρός έφτασε πρώτος στον Ιερό Ναό λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου(25/07) και περίμενε υπομονετικά την άφιξη της μέλλουσας συζύγου του, η οποία έκανε την εμφάνιση της λίγο αργότερα, για να τελεστεί το μυστήριο. Η γνωστή δημοσιογράφος κατέφθασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένεια της , ενώ ο πατέρας της ήταν αυτός που την συνόδεψε μέχρι την εκκλησία.

Το ζευγάρι αφού ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, αναμένεται να γιορτάσει την τέλεση του μυστηρίου με δεξίωση που θα διεξαχθεί σε γνωστό κατάστημα της παραλιακής.