Για πρώτη φορά μετά το διαζύγιό της από τον Απόστολο Λύτρα, η Δώρα Παπαδοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Η πρώην σύζυγος του γνωστού ποινικολόγου ξεκαθάρισε ότι ο χωρισμός ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Οι τηλεοπτικές κάμερες τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από την Αίγυπτο, όπου είχε ταξιδέψει μαζί με την κόρη της για επαγγελματικούς λόγους.

«Έχω επαγγελματική συνεργασία στην Αίγυπτο και πήγα εκεί για δουλειές. Πήρα και τη μικρή μαζί μου», ανέφερε, εξηγώντας τον λόγο του ταξιδιού της.

«Μου είναι παγερά αδιάφορο τι είπε»

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον Απόστολο Λύτρα και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, η Δώρα Παπαδοπούλου θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται να διατηρεί επαφή μαζί του.

«Δεν είδα τη συνέντευξη του κ. Λύτρα, μου είναι παγερά αδιάφορο τι είπε. Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος. Ανήκει στο παρελθόν και εκεί θέλω να μείνει. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του έκτοτε και ούτε θέλω να έχω. Ας πάμε παρακάτω, η ζωή συνεχίζεται…», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η Δώρα Παπαδοπούλου έδωσε τη δική της απάντηση στα όσα είχε αναφέρει δημόσια ο πρώην σύζυγός της για τη μεταξύ τους σχέση μετά τον χωρισμό.

Τι είχε δηλώσει ο Απόστολος Λύτρας για τον χωρισμό τους

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η εκπομπή «Το Πρωινό» είχε προβάλει αποσπάσματα από τη διαδικτυακή συνέντευξη του Απόστολου Λύτρα στο podcast των αδελφών Αγάθης και Βαλεντίνης Ράντη, όπου ο ποινικολόγος είχε αναφερθεί στη σύντομη διάρκεια του γάμου τους, υποστηρίζοντας ότι ο χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα πως δύο άνθρωποι διατηρούν κακές σχέσεις.

«Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, προφανώς αυτή η σχέση έχει φτάσει στο τέλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν πρέπει να είσαι καλά με τον άλλον», είχε αναφέρει, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε, «Δεν έχουμε κακή σχέση. Μείναμε περίπου έναν χρόνο παντρεμένοι και δύο σε σχέση. Ήτανε πολύ σύντομος ο γάμος, συνεπώς γνωριζόμασταν και κατά τη διάρκειά του ουσιαστικά».

Η σημερινή δήλωση της Δώρας Παπαδοπούλου διαφοροποιείται από αυτή την περιγραφή, καθώς η ίδια υπογράμμισε ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον πρώην σύζυγό της και δεν επιθυμεί να αποκτήσει.