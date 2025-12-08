Ο Τραμπ κάνει τα γενέθλιά του εθνική επέτειο αλλά καταργεί αργίες που μνημονεύουν αφροαμερικανούς

Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν τα εθνικά πάρκα στα γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις 14 Ιουνίου, όμως θα πρέπει να πληρώσουν για την αναψυχή τους σε δύο άλλες ημερομηνίες, δύο επετείους αφιερωμένες στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών, κατά τις οποίες μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν εισιτήριο, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS).

Οι ημέρες δωρεάν εισόδου που προβλέπονται για το 2026 –σχεδόν όλες διαφορετικές από εκείνες των δύο προηγούμενων ετών– παρουσιάστηκαν ως «πατριωτικές» από το υπουργείο Εσωτερικών.

Εκτός από τη 14η Ιουνίου 2026, την ημέρα των γενεθλίων του Τραμπ που συμπίπτει με τη Γιορτή της Σημαίας, δωρεάν είσοδος προβλέπεται για την Ημέρα των Προέδρων (16 Φεβρουαρίου), την Ημέρα Μνήμης (5 Μαΐου) για τους πεσόντες στη μάχη, το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, την Ημέρα του Συντάγματος (17 Σεπτεμβρίου) και την Ημέρα των Βετεράνων (11 Νοεμβρίου).

Από το ημερολόγιο λείπουν η Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (19 Ιανουαρίου) και η 19η Ιουνίου, η επέτειος της κατάργησης της δουλείας.

«Ο πρόεδρος δεν πρόσθεσε απλώς τα γενέθλιά του στη λίστα, καταργεί τις δύο αργίες που μνημονεύουν τον αγώνα των Αφροαμερικανών για τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία. Η χώρα μας αξίζει κάτι καλύτερο» σχολίασε η Δημοκρατική γερουσιάστρια Κάθριν Κορτέζ Μάστο στην πλατφόρμα Χ.

Άλλος νεωτερισμός: Από το 2026, δωρεάν είσοδο τις συγκεκριμένες ημέρες θα δικαιούνται μόνο οι Αμερικανοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι θα πληρώνουν το προβλεπόμενο εισιτήριο. Το ετήσιο πάσο για τους ξένους τουρίστες και τους μη μόνιμους κατοίκους θα τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 250 δολάρια, ενώ οι Αμερικανοί πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν 80 δολάρια.

Φέτος, ο Τραμπ γιόρτασε τα γενέθλιά του, που συνέπεσαν με τη 250η επέτειο από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού, οργανώνοντας μια ασυνήθιστη στρατιωτική παρέλαση στην καρδιά της Ουάσινγκτον.

