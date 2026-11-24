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Δωρεάν καυσόξυλα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης μπορούν να εξασφαλίσουν κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής, μέσα από πρωτοβουλίες δήμων και δασικών υπηρεσιών.

Η διάθεση αφορά τόσο το ευρύ κοινό όσο και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με την περιοχή και τους όρους κάθε δράσης.

Οι ποσότητες, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες διαφέρουν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται αίτηση και η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Έως τρία κυβικά μέτρα για κάθε οικογένεια στον Διόνυσο

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους κατοίκους για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασικής Αστυνομικής Ρυθμιστικής Διάταξης του Δασαρχείου Πεντέλης, η οποία προβλέπει τη δωρεάν συλλογή και υλοτομία καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες θέρμανσης.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, με προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κάθε οικογένεια μπορεί να συγκεντρώσει έως τρία χωρικά κυβικά μέτρα, ενώ για ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες το όριο φτάνει τα δέκα.

Η ξυλεία αφορά ξερά ή πεσμένα δέντρα και υπολείμματα εργασιών καθαρισμού για την πυροπροστασία, με εξαίρεση τους πλατάνους.

Για υλοτομία υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων απαιτείται αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου 2027. Η διάταξη ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Πληροφορίες: Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, Γέρακας. Τηλέφωνο: 210 6135010. Email: [email protected].

Έως δύο κυβικά μέτρα από το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Δωρεάν καυσόξυλα διαθέτει και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», αξιοποιώντας ξυλεία που προκύπτει από εργασίες συντήρησης και διαχείρισης του χώρου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει έως δύο κυβικά μέτρα ανά αίτηση. Η παραλαβή πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Σπύρου Μουστακλή 23, στο Ίλιον.

Η μεταφορά και η φόρτωση γίνονται με ίδια μέσα, ενώ απαγορεύεται η χρήση αλυσοπρίονου.

Αιτήσεις: [email protected]. Τηλέφωνο: 210 2323163.

Δωρεάν ξυλεία για ευάλωτους πολίτες στην Κηφισιά

Στη διάθεση καυσόξυλων προχωρά και ο Δήμος Κηφισιάς, αξιοποιώντας ξυλεία από εργασίες της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται αποκλειστικά στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και όχι στο σύνολο των κατοίκων.

Η ξυλεία συγκεντρώνεται στο δημοτικό φυτώριο, στη συμβολή των οδών Ξενίας και Ελευθερώτριας. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Πληροφορίες και αιτήσεις: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Πλατάνων 21 και Παράδρομος Εθνικής Οδού, Αδάμες. Τηλέφωνο: 210 8003421. Email: [email protected].

Ποιοι δικαιούνται έως δύο κυβικά μέτρα σε Λαυρεωτική και Σαρωνικό

Δωρεάν καυσόξυλα μπορούν να εξασφαλίσουν και μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέσω του Δασαρχείου Λαυρίου.

Η προβλεπόμενη ποσότητα φτάνει έως τα δύο χωρικά κυβικά μέτρα ανά δικαιούχο, ενώ η δράση αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες:

Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.

Μονογονεϊκές οικογένειες.

Ανέργους και ευάλωτους οφειλέτες.

Άτομα με αναπηρία άνω του 67%.

Οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν.

Πυρόπληκτους.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 4 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 30 Νοεμβρίου 2026. Κάθε οικογένεια ή κατοικία μπορεί να εκπροσωπείται από έναν δικαιούχο.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Αντίγραφο εκκαθαριστικού της Εφορίας.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ανάλογα με την κοινωνική κατηγορία απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικό πολυτεκνίας ή τριτεκνίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση ανεργίας, έγγραφο ευάλωτου οφειλέτη, πιστοποίηση αναπηρίας, βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση πυρόπληκτου από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected] ή με φυσική παρουσία στο Δασαρχείο Λαυρίου, Φωκίωνος Νέγρη 5.

Δωρεάν ξυλεία από την Πάρνηθα στις Αχαρνές

Δυνατότητα προμήθειας καυσόξυλων από την Πάρνηθα έχουν και οι κάτοικοι των Αχαρνών, μέσω του Δασαρχείου Πάρνηθας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Η ξυλεία προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι τεμαχισμένη, επομένως οι πολίτες αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα τη συλλογή, τον τεμαχισμό και τη μεταφορά της.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πάρνηθας, Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 142, ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 2434061 και 210 2434063.

Email: [email protected].