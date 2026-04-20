Δωρεάν μετακινήσεις για ΑμεΑ με 10 ειδικά διαμορφωμένα οχήματα της ΟΣΥ

Αύξηση των οχημάτων ειδικής εξυπηρέτησης για άτομα με αναπηρία της ΟΣΥ (από 3 σε 10), διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες καθημερινής μετακίνησης για εκατοντάδες πολίτες.

Τα νέα οχήματα παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη η προσβασιμότητα να αποτυπώνεται στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών με αναπηρία.

Όπως σημείωσε, η αύξηση του στόλου των οχημάτων ειδικής εξυπηρέτησης αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τα διαθέσιμα δρομολόγια, διευρύνοντας την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης για άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, με δωρεάν παροχή της υπηρεσίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε: «Θέλω πραγματικά να συγχαρώ όλη την ομάδα της ΟΣΥ και του ΟΑΣΑ, τον Στέφανο Αγιάσογλου, τον Αντώνη Κεραστάρη και φυσικά όλα τα στελέχη και τους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτήν εδώ τη μέρα. Η προσβασιμότητα στην πράξη είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την προσβασιμότητα στους νόμους ή στα λόγια.

Πολλές φορές νομοθετούμε στη Βουλή, λέμε ότι η πρόσβαση πρέπει να είναι πραγματικά ισότιμη, οι Οργανισμοί να προσαρμόζονται, τα κτίρια και τα οχήματα να είναι προσβάσιμα. Από έναν νόμο σε χαρτί, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε πραγματικά οχήματα που κάνουν πραγματικά δρομολόγια για πραγματικούς ανθρώπους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση – και αυτοί οι άνθρωποι εδώ την κάλυψαν.

Η σημερινή μέρα έρχεται να συμπληρώσει μια συνολική πολιτική την οποία εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες, κινητικές και αισθητηριακές. Θυμίζω ότι η πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι δωρεάν.

Προσφάτως εγκαινιάσαμε την Κάρτα Αναπηρίας, η οποία συνδέθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ, ώστε οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Μετρό και τα λεωφορεία, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικά ή να ταλαιπωρούνται σε διαδικασίες που βίωναν τα προηγούμενα χρόνια.

Φέτος, το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέτει ράμπες για αμαξίδια, ενώ το σύνολο του προσωπικού – οι οδηγοί και οι ελεγκτές – έχει εκπαιδευτεί για να μπορεί να ανταποκριθεί σε καταστάσεις όπου απαιτείται υποστήριξη επιβατών με αναπηρία.

Σήμερα ενισχύουμε περαιτέρω τον στόλο μας με τα νέα οχήματα. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν τρία οχήματα, εξυπηρετώντας πάνω από 3.000 ανθρώπους ετησίως. Με τη σημαντική αυτή προσθήκη, από 3 σε 10 οχήματα, θα μπορέσουμε να υπερδιπλασιάσουμε τις διαδρομές και να εξυπηρετήσουμε πολύ περισσότερους συμπολίτες μας.

Μέρες όπως η σημερινή μας γεμίζουν ικανοποίηση, γιατί αυτό είναι το νόημα της πολιτικής: να εντοπίζεις προβλήματα που για χρόνια παραμένουν άλυτα, να εργάζεσαι συστηματικά και να δίνεις στην κοινωνία υπηρεσίες που της αξίζουν – και μάλιστα δωρεάν.

Από σήμερα, με τα ενισχυμένα δρομολόγια αυτών των 10 οχημάτων, κάθε συμπολίτης μας στην Αττική μπορεί να καλεί τηλεφωνικά – και σύντομα ηλεκτρονικά –, να κλείνει το ραντεβού του και να εξυπηρετείται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, είτε πρόκειται για μετακίνηση προς την εργασία, είτε για προσωπικές ή κοινωνικές ανάγκες.

Είναι καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους οδηγούς μας, που καταβάλλουν καθημερινά μεγάλη προσπάθεια, με επαγγελματισμό και ευγένεια, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες, που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, δείχνοντας στην πράξη την ανθρωπιά και τον ρόλο μας μέσα σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται.

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Ο αγώνας για την προσβασιμότητα δεν σταματά εδώ. Καλή επιτυχία στους οδηγούς που θα χειρίζονται τα νέα οχήματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία».