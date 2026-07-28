Δωρεάν στέγαση για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά - Συνεργασία Υπουργείου Υγείας με το Airbnb

Μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχωρά σε πιλοτική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, με την Υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Ολυμπία Χριστοφιλέα και τον Υπεύθυνο Δημόσιας Πολιτικής της Airbnb Νίκο Αλεξίου, για να ανακοινώσουν την έναρξη της νέας πιλοτικής συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org, ο οποίος ιδρύθηκε από την Airbnb με σκοπό την παροχή έκτακτης στέγασης σε περιόδους κρίσης. Στόχος είναι η παροχή δωρεάν διαμονής σε γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας, τη θερινή περίοδο υψηλής ζήτησης, σε πέντε ελληνικά νησιά. Ειδικότερα, το πιλοτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη, την Πάρο, την Ίο, τη Ρόδο και την Τήνο.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επέκταση του προγράμματος medical stays του Airbnb.org, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε οικογένειες και άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός της μόνιμης έδρας τους προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 10 χώρες.

Η πρόκληση στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς

Στην Ελλάδα, η νέα πιλοτική συνεργασία του Airbnb.org με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου έρχεται να αντιμετωπίσει μια επαναλαμβανόμενη πρόκληση στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στις διοικήσεις των υγειονομικών δομών και στο προσωπικό μια γρήγορη και ευέλικτη λύση στέγασης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή κρίσιμων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Υπουργείο Υγείας θα υποδείξει τους δικαιούχους γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά μας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας. Γνωρίζουμε ότι κατά τη θερινή περίοδο η εξεύρεση κατοικίας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αποτελεί συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για γιατρούς και νοσηλευτές που επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί. Με τη νέα αυτή συνεργασία με το Airbnb.org δίνουμε μια άμεση και ουσιαστική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας δωρεάν στέγαση στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι όταν ο δημόσιος τομέας και οργανισμοί με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα συνεργάζονται, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις προς όφελος τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών μας. Τέλος, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος συντόνισε τη σχετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Γραφείο Τύπου υπουργείου Υγείας

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Airbnb.org. Christoph Gorder, δήλωσε: «Μέσα από αυτή την πιλοτική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στις τοπικές δημόσιες δομές υγείας, προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας δωρεάν διαμονή κοντά στον τόπο εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο αίρεται ένα εμπόδιο στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται περισσότερο».

Ο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Airbnb.org ιδρύθηκε από την Airbnb και συνδέει ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης με δωρεάν έκτακτη στέγαση σε περιόδους κρίσης. Καλύπτει το κόστος της διαμονής, αξιοποιεί την πλατφόρμα της Airbnb και τη διεθνή κοινότητα οικοδεσποτών που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τα σπίτια τους σε όσους έχουν ανάγκη.

Η Airbnb καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Airbnb.org και δεν αποκομίζει κανένα οικονομικό όφελος από τις διαμονές που πραγματοποιούνται μέσω του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι το 100% των δωρεών διατίθεται απευθείας για τη χρηματοδότηση της διαμονής ανθρώπων που χρειάζονται έκτακτη στέγαση. Από το 2020, ο οργανισμός έχει προσφέρει 1,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις δωρεάν προσωρινής στέγασης σε σχεδόν 140 χώρες παγκοσμίως. δωρεάν διαμονής για ανθρώπους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ένοπλες συγκρούσεις και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρο τον κόσμο.