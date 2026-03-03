Σκέψεις για δωρεάν θεραπείες για την παχυσαρκία και μετά το πρώτο οκτάμηνο

«Στο υπουργείο μας ενδιέφερε από την αρχή το κομμάτι της νόσου, όχι το αισθητικό και αυτό γιατί στην πολύ ακραία του μορφή δημιουργεί και άλλα προβλήματα υγείας αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποκλεισμό», είπε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε εκδήλωση της φαρμακευτικής εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα παχυσαρκίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, πρόκειται για συγκλονιστικά φάρμακα αλλά πολύ ακριβά και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας δεν μπορεί να τα προσεγγίσει γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. «Για αυτό εστιάσαμε κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, που τα έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη», συμπλήρωσε.

«Το φάρμακο αυτό έχει αξία αν σε βοηθήσει να ξεκινήσεις μια διαδικασία ώστε να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, γιατί αλλιώς τη νόσο δεν θα την αντιμετωπίσεις. Σε όσους πάρουν αυτή την απόφαση να αλλάξουν τη ζωή τους το Υπουργείο θα συνεχίζει να τους στηρίζει», είπε.

«Όχι μόνο μέσα στο πρόγραμμα, για τους 8 μήνες [που προβλέπει], για όσους πραγματικά το θέλουν και δείξουν ζήλο, θα βρούμε τρόπο να συνεχίσουμε τη θεραπεία και μετά το «Προλαμβάνω», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Οι οκτώ μήνες μπορεί να μην είναι αρκετοί ή μπορεί να χρειάζεται έναν δεύτερο κύκλο, μια δεύτερη προσπάθεια», συμπλήρωσε. Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε, πάντως, πως τα φάρμακα αυτά πρέπει να δίνονται με ιατρική συνταγή, προσθέτοντας πως ένας γρίφος που πρέπει να λυθεί είναι αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως εξηγεί το News4Health.

«Το πρόβλημα είναι πως αν η λήψη του φαρμάκου συνδεθεί με υποχρεωτική συνταγογράφηση τότε θα υποχρεώσω έναν ασθενή να καταβάλλει και αμοιβή γιατρού, που σήμερα δεν την έχει», είπε, ξεκαθαρίζοντας όμως πως ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο θα έπρεπε να έχει και συνταγή γιατρού. Αλλά θα σήμαινε και περαιτέρω επιβάρυνση αρκετών ατόμων που ήδη τα λαμβάνουν, συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε ότι τα εν λόγω φάρμακα δεν καλύπτονται, πλην για όσους τα λαμβάνουν μέσω του «Προλαμβάνω» και σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν φαίνεται να επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκου, συνεπώς δεν υπάρχει ανησυχία.

Ανέφερε, επίσης, ότι σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση του, ότα τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων, είτε γίνονται σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή, θα πρέπει να ανεβαίνουν στον ΕΗΦΥ, ώστε να γίνεται πληρωμή του εργαστηρίου από τον ΕΟΠΥΥ.

«Συνεπώς, θα συλλέγουμε τα δεδομένα πλέον στο 100%».