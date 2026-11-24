Η ημερομηνία για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, με τυς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να μετρούν αντίστροφα.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Η προθεσμία για το δώρο Χριστουγέννων 2026 είναι μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Είναι η τελευταία ημερομηνία που μπορεί να καταβληθεί από τον εργοδότη στον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Πολλοί εργοδότες, πάντως, προχωρούν στην καταβολή του νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το συνολικό ποσό και να καταβάλει έως την 31 Δεκεμβρίου, το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Δεκεμβρίου.

Οι διακαιούχοι

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις οδηγίες της ΓΣΕΕ και του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το δικαίωμα ισχύει τόσο για εργαζομένους πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για όσους από τους μισθωτούς η σχέση εργασίας τους δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα καταβάλλεται αναλογία του δώρου Χριστουγέννων, ίση με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται: α) οι αδικαιολόγητες απουσίες, β) οι ημέρες απεργίας και γ) η άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σε περίπτωση ασθενείας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες έλαβαν οι μισθωτοί επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά από τον τοκετό.

Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ή κυμαινόμενες αποδοχές, ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που έλαβε ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/5-31/12 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης.

Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Τι ποσό δικαιούστε αν αλλάξατε εργοδότη

Όσοι άλλαξαν δουλειά μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 δικαιούνται αναλογία δώρου Χριστουγέννων από κάθε εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο υπολογισμός γίνεται χωριστά για κάθε εργασιακή σχέση, με βάση τις αντίστοιχες ημερομηνίες απασχόλησης και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Σαν καταβαλλόμενες αποδοχές εννοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού και περιλαμβάνονται ο νόμιμος ή συμβατικός μισθός και κάθε άλλη παροχή, σε είδος ή χρήμα, που καταβάλλεται τακτικά ανά μήνα ή περιοδικά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μισθωτός που αποχώρησε από μία επιχείρηση τον Αύγουστο και ξεκίνησε σε άλλη τον Σεπτέμβριο μπορεί να δικαιούται δύο διαφορετικά ποσά: ένα από τον προηγούμενο εργοδότη και ένα από τον σημερινό.

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από παροχές σε είδος. Ούτε είναι έγκυρη συμφωνία με την οποία ένας εργαζόμενος παραιτείται από το δικαίωμά του στο δώρο.

Σε περίπτωση που το ποσό δεν καταβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και να προχωρήσει σε καταγγελία. Η μη καταβολή του δώρου συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να οδηγήσει στις προβλεπόμενες κυρώσεις.